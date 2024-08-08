鰂魚涌FINNIE面積223呎起 一房特色戶平台面積較內櫳大2.5倍｜新盤樓書

位於鰂魚涌芬尼街9號、由宏安地產(1243)發展的單幢式住宅項目「FINNIE」今日(8日)正式上載售樓說明書，提供90伙，屬單幢式物業，實用面積介乎223至626方呎，戶型涵蓋一房至三房套間隔。

據樓書顯示，項目基座設有商舖和會所，住宅樓層從2樓至29樓(不設4樓、13樓、14樓及24樓)。標準單位涉及41伙一房及41伙兩房，實用面積介乎245至364方呎，分布於3樓至26樓所有單位、以及27樓的A和B室。標準層每層僅設4戶，配備2部電梯。

另外，項目提供8伙特色單位，包括2樓所有單位、27樓C室，以及28樓和29樓所有單位，實用面積介乎223至626方呎。當中有3伙平台面積大過內櫳，超出面積最多單位為2樓D室，一房間隔，實用面積248方呎，連872方呎平台，平台多出逾624方呎或約2.5倍。