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地產
2024-08-08 19:16:19

鰂魚涌FINNIE面積223呎起 一房特色戶平台面積較內櫳大2.5倍｜新盤樓書

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鰂魚涌FINNIE面積223呎起 一房特色戶平台面積較內櫳大2.5倍｜新盤樓書

鰂魚涌FINNIE面積223呎起 一房特色戶平台面積較內櫳大2.5倍｜新盤樓書

位於鰂魚涌芬尼街9號、由宏安地產(1243)發展的單幢式住宅項目「FINNIE」今日(8)正式上載售樓說明書，提供90伙，屬單幢式物業，實用面積介乎223626方呎，戶型涵蓋一房至三房套間隔。

據樓書顯示，項目基座設有商舖和會所，住宅樓層從2樓至29(不設4樓、13樓、14樓及24)。標準單位涉及41伙一房及41伙兩房，實用面積介乎245364方呎，分布於3樓至26樓所有單位、以及27樓的AB室。標準層每層僅設4戶，配備2部電梯。

另外，項目提供8伙特色單位，包括2樓所有單位、27C室，以及28樓和29樓所有單位，實用面積介乎223626方呎。當中有3伙平台面積大過內櫳，超出面積最多單位為2D室，一房間隔，實用面積248方呎，連872方呎平台，平台多出逾624方呎或約2.5倍。

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短期內開放示範單位

全盤面積最細單位為2A室，實用面積223方呎，一房間隔，連433方呎平台；全盤面積最大為29A室，實用面積626方呎，三房一套間隔，連254方呎平台和505方呎天台，單位層與層之間高度達4米，客廳設約5米闊落地玻璃躺門，外連接平台享維港景觀，住戶可經由室內樓梯抵達天台。

宏安地產執行董事程德韻表示，項目示範單位將設於尖沙咀天文臺道8號，計劃短期內開放。「FINNIE」不設停車位，距離港鐵鰂魚涌站B出口僅需約15秒步程，預計關鍵日期為2026531日，樓花期長約21個月。

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FINNIE目標月內發售 標準戶面積245呎起 主打一房及兩房｜鰂魚涌新盤

「FINNIE」距離港鐵鰂魚涌站B出口僅需約15秒步程。(資料圖片)

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