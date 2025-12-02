鷹君羅嘉瑞家族頻頻入市掃貨 擲1.12億連買4伙海盈山｜名人入市

鷹君集團(041)主席及董事總經理羅嘉瑞家族, 近半年連環入市，最新以約1.12億元購入黃竹坑站海盈山4伙單位。連同本次成交，鷹君羅嘉瑞家族近半年料以約3.25億入市掃貨。
土地註冊處資料顯示，海盈山其中4伙單位以不同公司名義持有，包括「LEADING CORE LIMITED」及「LEADING EASE LIMITED」，合共涉資逾1.12億元。例如海盈山2B座高層A室，實用面積915方呎，屬於三房間隔，由「LEADING EASE LIMITED」公司名義購入，成交價3,652.6萬元，呎價39,919元。
據悉，該公司董事包括鷹君主席及董事總經理羅嘉瑞兒子、鷹君執行董事羅俊謙、鷹君執行董事兼總經理簡德光，以及鷹君執行董事朱錫培。
鷹君羅嘉瑞家族近半年頻頻在市場掃新盤，今年7月以約5,300萬元掃入大圍柏傲莊4伙單位；8月再購入6伙黃竹坑站滶晨，涉資約8494.2萬元；10月購入西半山the MVP及日出康城凱柏峰共4伙，涉資約3,500萬元。
除了新盤外，羅嘉瑞家族近日亦於二手市場入貨，以約1,565.6萬元買入灣仔囍匯2伙。以742.8萬元購入囍𣾀2座高層N室，實用面積346方呎，呎價約2.1萬元。