麒豐資本持有南區舂磡角道臨海地 叫價2.5億放售

第一太平戴維斯投資部董事潘國能表示，是次放售的舂磡角道54號臨海地盤極為罕有，無遮擋正對舂磡灣海景，預料將吸引高端用家積極關注。物業已平整及將以交吉形式出售，為買家提供絕佳機會，可即時根據個人喜好打造理想居庭。是次出售物業叫價為2.5億元，以最大可重建面積約7,433方呎計算，每方呎叫價約3.36萬元，屬於區內較細銀碼的臨海獨立地段，相信在市場上有優勢及競爭力。

第一太平戴維斯(香港)表示，受業主委託為獨家代理，公開出售香港南區舂磡角道54號臨海獨立地段。物業地盤面積約9,910方呎，最大可重建面積約7,433方呎(以地積比率0.75倍計算)，將以交吉形式出售。

是次放售物業位處南區低密度豪宅地段舂磡角，坐擁舂磡灣全景，無遮擋環抱山海雙景。該地段可興建一座3層高尊貴獨立別墅，極具發展潛力。物業鄰近知名院校，如聖士提反書院、香港國際學校。生活配套亦非常完善，只需約5分鐘車程即可到達赤柱廣場及淺水灣，生活所需一應俱全。地盤已平整，買家可無縫銜接開發周期，節省時間成本。

據悉，是次放售物業由麒豐資本持有，於2021年起進行收購，合共以約3.3億元統一項目業權。若成功以叫價2.5億元成交，帳面虧損8,000萬元或約24.2%。