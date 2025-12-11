黃埔天地斥500萬推廣聖誕節活動 料人流及營業額按年升20%

為迎接聖誕節傳統消費黃金檔期，和記地產代理表示，旗下黃埔天地斥資約500萬元活動推廣費，為「黃埔號」注入節日氣氛，打造充滿音樂、電影與舞台魅力的「THE WISHPHERE@THE WHAMPOA」，以逾18萬顆璀璨燈飾，揉合閃閃鏡面聖誕球、絢麗光影投影、以及巨型雪花光雕等互動元素，為「黃埔號」注入節日魔法。今年更舉辦「雪見同人展」，為全港動漫迷和創作者打造一場別開新面的冬日慶典，配合現場音樂表演場館TIDES及新光黃埔兩大重量級娛樂地標進駐，繼續為區內文化娛樂發展注入新動力，加上多重消費禮遇，預料活動將吸引更多元化的客群及旅客到訪，商場整體人流及營業額將按年上升20%。

和記地產集團市場及租務總經理何麗明表示，隨著「新光黃埔」及「TIDES」先後進駐，成功帶動更多喜歡音樂及電影的訪客前來，由10月中開業至今，兩個場地已成功舉辦共多場音樂活動，累計吸引眾多觀眾由區外前來，帶動黃埔天地於11月整體人流大幅增加30%。

何麗明指，黃埔天地會一直積極引進具潛力的新租戶提升商場吸引力，為社區注入更多活力。多家知名品牌將12月中旬陸續進駐，包括台灣人氣夾公仔店「GRAB 物超柿」落戶時尚坊，進一步加強黃埔天地娛樂消閑的商戶組合。「壽司郎」會於時尚坊開設黃埔天地的第二間分店；而「瑞幸咖啡」亦將於聚寶坊開業。

何麗明續指，憑藉商場便利的地理位置，不同期數有多家美食與咖啡店，相信加上「GRAB 物超柿」的進駐，將令黃埔天地成為年輕一族消閒玩樂的熱門聚腳點。