黃埔花園高層新裝兩房 享180度湛藍視野｜有樓睇

紅磡大型藍籌屋苑黃埔花園，向以方便見稱，交通及生活配套完善齊全，而且部分單位享有全海景致，屬屋苑優質戶。現時屋苑有一伙兩房全海景戶放盤，景觀同時望多個泳池景，帶來180度的無遮擋湛藍視野，景致十分清新舒暢，加上單位內櫳裝修為全新，尤其是經改裝過的大浴室，空間十分闊大實用，各方面都難以挑剔！
高層靚景兼全新裝修 罕放！
是次介紹的放盤為黃埔花園10期4座高層E室，實用面積833方呎，屬套三房連工人房間隔，最新放售價為1,500萬元，平均實用呎價18,007元。單位景觀望全海景及大環山游泳池，全藍色無遮擋的景觀，令人心擴神怡心，帶來即時放鬆的感覺，加上單位附帶全新裝修，屬屋苑罕有放盤，更顯優質實用。
放盤單位資料
物業名稱：黃埔花園
地址：和記黃埔
發展商：紅磡環海街8號
樓齡：36年
放盤單位：10期綠榕苑4座高層E室 (物業編號：CA31636154)
叫價：1,500萬元
實用面積：833方呎 / @18,007元
建築面積：935方呎 / @16,043元
間隔：三房 (1套房)
VR睇樓：https://tinyurl.com/ccpsy3xf
查詢電話：9419 5422 (利嘉閣地產海濱南岸二行 曾小姐)