黃埔花園高層新裝兩房 享180度湛藍視野｜有樓睇

紅磡大型藍籌屋苑黃埔花園，向以方便見稱，交通及生活配套完善齊全，而且部分單位享有全海景致，屬屋苑優質戶。現時屋苑有一伙兩房全海景戶放盤，景觀同時望多個泳池景，帶來180度的無遮擋湛藍視野，景致十分清新舒暢，加上單位內櫳裝修為全新，尤其是經改裝過的大浴室，空間十分闊大實用，各方面都難以挑剔！