黃竹坑新盤｜海盈山住客會所面積逾4萬呎 以流水建築主題設計

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」今日介紹住客會所「Club Cascade」，嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目夥拍室內設計事務所via. architecture limited精心打造度假式主題會所，會所面積連公用花園及遊樂地方逾4萬方呎。會所設計與自然景致緊扣連繫，以項目的流水建築主題設計為基調，設計從峽谷、河流及瀑布中汲取靈感，巧妙地運用不同的曲線線條，表達流水的形態和節奏，帶出朝氣和動感。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊稱，「Club Cascade」提供合共約27項動靜皆宜設施，設有兩個風格截然不同的多功能宴會廳，其中Montagne Hall 1海山閣帶有半圓形設計，開揚敞亮，被大自然景觀以及室外游泳池包圍；有室外游泳池、360 Fitness健身室、Yoga Studio瑜伽室、Cave Island洞景歷奇、麻雀室、視聽娛樂室等。