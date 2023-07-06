黃竹坑新盤｜海盈山住客會所面積逾4萬呎 以流水建築主題設計

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」今日介紹住客會所「Club Cascade」，嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目夥拍室內設計事務所via. architecture limited精心打造度假式主題會所，會所面積連公用花園及遊樂地方逾4萬方呎。會所設計與自然景致緊扣連繫，以項目的流水建築主題設計為基調，設計從峽谷、河流及瀑布中汲取靈感，巧妙地運用不同的曲線線條，表達流水的形態和節奏，帶出朝氣和動感。
嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊稱，「Club Cascade」提供合共約27項動靜皆宜設施，設有兩個風格截然不同的多功能宴會廳，其中Montagne Hall 1海山閣帶有半圓形設計，開揚敞亮，被大自然景觀以及室外游泳池包圍；有室外游泳池、360 Fitness健身室、Yoga Studio瑜伽室、Cave Island洞景歷奇、麻雀室、視聽娛樂室等。
via architecture limited創辦人及設計總監梁以立指，會所是讓住客聚合交流的地方，設計團隊無論在空間感、顔色配搭或物料使用上，都貫徹「流動性高、内外融和」的設計，空間鋪排四通八達，並引入充足天然光，帶來無拘無束的舒適感。
暫錄超過3,000參觀人次 最快周六收票
湯耀宗表示，海盈山自公布首張價單後接獲不少查詢，當中約60%至70%來自港島區，而展銷廳及示範單位自開價後已錄得逾3,000參觀人次，查詢戶型以兩房及三房為主，最快於周六(8日)起收票，有機會於下周開售，會視乎收票情況決定加推安排。
首批入場戶屬403方呎一房
海盈山首批88伙戶型包括12伙一房、60伙兩房及16伙三房，實用面積介乎403至914方呎。價單定價由1,178.9萬至3,675.1萬元，呎價介乎29,253元至42,684元。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由966.7萬至3,013.59萬元，折實呎價介乎23,988元至35,001元。
入場單位為第2A座6樓G室，實用面積403方呎，一房間隔，折實售價966.7萬元，呎價23,988元。
至於兩房入場單位為第2A座6樓A室，實用面積517方呎，採開放式廚房設計，折實售價1,282.16萬元，呎價24,800元。三房入場單位為第2B座6樓A室，實用面積914方呎，採三房一套連士多房間隔，折實售價2,677.8萬元，呎價29,298元。
海盈山整個項目分為第4A期及第4B期，提供800伙，由兩座住宅大樓組成，兩座均設34層住宅樓層。第4A期由第2座一幢住宅大樓組成，細分為2A及2B兩個分翼，提供432伙。單位實用面積介乎351至1,847方呎，間隔涵蓋一房至四房。標準單位樓層的層與層之間高度約3.15米，而部分單位及特色單位更達約3.4米，空間感十足。項目設有138個車位，車位與住戶比例為1比3，預計關鍵日期為2025年3月15日。