黃竹坑新盤｜海盈山夥中原推按揭優惠 全期H加1.3厘 現金回贈2.8%

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」昨日(4日)首推88伙，以最高18%折扣優惠計算，一房折實最平966.7萬元起，折實平均呎價27,989元，兩者均屬港島南岸目前已開價的3期住宅項目中最平。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊表示，項目開價後接獲不少查詢，當中主要來自港島區，查詢戶型以兩房及三房為主，而展銷廳已錄得逾3,000人次參觀。他透露，項目將於本周稍後時間公布認購登記安排，有機會於下周進行首輪銷售。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，該行接獲對海盈山的查詢中，約七成來自港島區，約兩成為九龍區，餘下約一成為新界區。為配合發展商的銷售部署，中原按揭及中原地產特別為項目推出置業按揭優惠。