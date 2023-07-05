黃竹坑新盤｜海盈山夥中原推按揭優惠 全期H加1.3厘 現金回贈2.8%

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」昨日(4日)首推88伙，以最高18%折扣優惠計算，一房折實最平966.7萬元起，折實平均呎價27,989元，兩者均屬港島南岸目前已開價的3期住宅項目中最平。
嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊表示，項目開價後接獲不少查詢，當中主要來自港島區，查詢戶型以兩房及三房為主，而展銷廳已錄得逾3,000人次參觀。他透露，項目將於本周稍後時間公布認購登記安排，有機會於下周進行首輪銷售。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，該行接獲對海盈山的查詢中，約七成來自港島區，約兩成為九龍區，餘下約一成為新界區。為配合發展商的銷售部署，中原按揭及中原地產特別為項目推出置業按揭優惠。
陳永傑指，全期優惠按息低至H加1.3厘，實際按息以封頂息計低至3.5厘，客戶可享有特高現金回贈高達2.8%，按揭年期長達30年，客戶若採用按保上會按揭成數高達八成或以上，客戶並可享有mortgage-link按揭相連高存息戶口，存息與按息一致。
另外，海盈山價單提供支付條款(B)120天備用一按貸款計劃供買家選擇的【即供免保費按揭計劃】，計劃0元保費及手續費，按揭成數高達七成，全期按息低至P減2.5厘(P現為6厘)，即現時實際按息3.5厘，客戶可選由中原按揭免費轉介及協助跟進有關計劃，讓置業上會更輕鬆。
港島區上半年樓價跑贏大市
陳永傑稱，今年上半年中原城市領先指數CCL累升6.71%，港島區則累升8.58%，升幅跑贏大市，可見港島二手私人住宅樓價升幅仍具優勢。海盈山為黃竹坑站上蓋物業，更無縫連接大型商場，屬罕有優質樓盤，極具優勢。項目戶型涵蓋一房至四房，以及特色單位，實用面積介乎351至2,291方呎，戶型多元，適合各類型買家。他續稱，早前「港島南岸」第1期及第2期開售時市場反應熱烈，首批以價單發售單位均全數沽清，進一步印證市場對項目的信心，相信是次項目亦會大賣。
首批入場戶屬403方呎一房
海盈山首批88伙戶型包括12伙一房、60伙兩房及16伙三房，實用面積介乎403至914方呎。價單定價由1,178.9萬至3,675.1萬元，呎價介乎29,253元至42,684元。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由966.7萬至3,013.59萬元，折實呎價介乎23,988元至35,001元。
入場單位為第2A座6樓G室，實用面積403方呎，一房間隔，折實售價966.7萬元，呎價23,988元。
至於兩房入場單位為第2A座6樓A室，實用面積517方呎，採開放式廚房設計，折實售價1,282.16萬元，呎價24,800元。三房入場單位為第2B座6樓A室，實用面積914方呎，採三房一套連士多房間隔，折實售價2,677.8萬元，呎價29,298元。
海盈山整個項目分為第4A期及第4B期，提供800伙，由兩座住宅大樓組成，兩座均設34層住宅樓層。第4A期的標準單位樓層的層與層之間高度約3.15米，而部分單位及特色單位更達約3.4米，空間感十足；第4A期預計關鍵日期為2025年3月15日。