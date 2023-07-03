黃竹坑新盤｜海盈山最快明日開價 預告「驚喜價」推首批最少87伙

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」上周三(27日)公布售樓說明書後，今日(3日)對外開放示範單位。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，最快明日(4日)公布首張價單，料不少於87伙，期望涵蓋多元化戶型，包括海景單位。他透露，項目定價會參考嘉里同系港島南岸第2期揚海及南區豪宅，預告首批單位定價將「有驚喜」。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊指，今日開放5個示範單位，戶型涵蓋一房至三房，實用面積分別為389、582及915方呎。其中以第2B座28樓A室為藍本搭建，屬實用面積915方呎三房一套戶經改動示範單位，室內設計以南美洲的動感原野、熱帶植物及流水瀑布為主題，客飯廳布置及傢俬用色鮮艷。單位採用橫排式設計，客飯廳與所有睡房均享同一景觀。主人套房面積寬敞，擺放雙人大床外，同時放置大型化妝枱連椅子組合。