黃竹坑港島南岸5A期命名「滶晨」 提供447伙 最快第二季推出｜新盤登場

「滶晨」(DEEP WATER PAVILIA)，提供447伙，標準單位戶型涵蓋兩房至四房，另設特色單位，部署第二季內推出。

一手氣氛熱鬧，港島區迎來鐵路全新盤登場。新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(297)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期發展項目今日(31日)正式命名為「滶晨」(DEEP WATER PAVILIA)，提供447伙，標準單位戶型涵蓋兩房至四房，另設特色單位，部署第二季內推出。 定價參考港島傳統地段超級豪宅 新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目位處南區傳統豪宅地段，不少單位可享深水灣景色，定價參考港島傳統地段超級豪宅。英文名字取材自香港其中一個富豪聚居地、最尊貴豪宅地段的深水灣(Deep Water Bay)，由於項目傳承集團旗下最尊貴的「PAVILIA」系列，俯瞰深水灣美景，故此得名。至於中文名字「滶」有翱翔海洋的意思，呼應項目毗鄰多個歷史悠久著名泳灘，遠眺最令人嚮往的南區海岸線；而「晨」則是晨曦的意思，晨光美景加上優美醉人的深水灣及淺水灣海灣，意指項目環抱壽臣山翠綠山巒，擁抱山水。

何家欣說，項目採用結合貴族元素的新藝術風格設計，並以瑰麗花園為概念，令人猶如置身於叢林之中，感覺脫俗而奢華，同時又可享受到交通的便捷，與港鐵金鐘站及中環核心商業區僅數個港鐵站之隔。

英文名字取材自香港其中一個富豪聚居地、最尊貴豪宅地段的深水灣(Deep Water Bay)。

帝國集團執行董事姚志偉稱，「滶晨」得天獨厚的地理位置，與深水灣及壽臣山為伴，全景盡收眼底。他續稱，《財政預算案》調整印花稅階，激活近期樓市成交，刺激換樓鏈出現，加上息口料見頂，在租金持續上升，令「供平過租」情況出現，樓市可以平穩發展，特別看好超級豪宅走勢，料全年有約5%升幅。

三、四房及特色單位設獨立私人升降機前廳 資本策略地產有限公司執行董事何樂輝指，項目提供447伙，當中兩房單位適合有意進駐港島南區享受奢華閒逸富豪生活的人士。項目的三房及四房標準單位，以及精選特色戶，均設有高私隱度的獨立私人升降機前廳。 麗新發展高級副總裁潘銳民說，「滶晨」由國際大師團隊精心設計，風格採用 19世紀末到20世紀中期於歐洲廣泛流行的新藝術運動風格，展現生命的活力與自然的美學，住客置身這充滿活力的自然環境，享受脫俗高尚的生活氛圍。

補地價金額逾 64 億 資料顯示，港島南岸第5期項目於2021年1月截標，合共收到6份標書，涉及15間本地發展商參與競爭，最終由新世界夥拍帝國、資本策略及麗新發展的合組財團投得發展權，據悉當時有份入標財團包括新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、嘉華國際(173)等。當時補地價金額約64.37億元，以住宅樓面面積上限約63.6萬方呎計算，每方呎補價為10,119元，分紅比例為25%。 至於港島南岸5A及5B期已於去年10月獲批預售樓花同意書，合共提供825伙。當中第5A期涉及447伙，預計落成日期為2026年11月30日；第5B期涉及378伙，預計落成日期為2026年12月31日。