黃竹坑站晉環減價三成重推 單日售出11伙｜新盤成交

由路勁地產牽頭發展、已屆現樓的黃竹坑站港島南岸「晉環」昨天(29日)開售11伙，其中10伙屬曾遭撻訂單位。發展商表示，單日錄得11宗成交，分別涉及8伙開放式及3伙兩房單位，總成交金額逾1億元。

「晉環」早前一口氣更新多張價單，將50伙減價吸客，單位實用面積介乎294至612方呎，戶型涵蓋開放式及兩房間隔。最新定價由923.7萬至2,464.2萬元，呎價介乎31,418至40,265元。最新將開放式單位新增最高31.7%樓價直減折扣，兩房則提供23%至28%折扣優惠；扣除相關折扣後，折實售價由630.8萬至1,823.5萬元，折實呎價介乎21,459元至29,796元，折實平均呎價24,981元。

同時，若買家能夠提早120天內完成交易，可額外再獲樓價2.5%現金回贈。扣除回贈後，該批單位實際樓價低至由約615萬至1,777萬元，呎價介乎20,922元至29,051元。