港島南岸BLUE COAST II部署下月發售 涉558伙 主打兩房及三房｜新盤登場

焦點鐵路新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」今日(16日)正式開始委託代理宣傳，有機會下月開售。 長實營業部首席經理郭子威表示，「BLUE COAST II」提供558伙，單位戶型涵蓋兩房、三房及四房，當中主打兩房及三房。他透露，項目首輪開售大有機會在10月內進行，有望成為今年第四季首個開售的新盤；而十一黃金周將至，「BLUE COAST II」一切準備就緒，讓準買家可率先了解項目相關資料，從而安排到港參觀示範單位的行程。

長實營業部助理首席經理楊桂玲指，「BLUE COAST II」連串推介會及宣傳活動即時馬上進行，亦會正式委託各大地產代理，向準買家及早前向隅客人發放項目資訊，今期戶型比上一期第3B期更為多元化。她補充，第3B期「Blue Coast」開售迄今沽出571伙，套現108億元，平均每伙成交價約1,900萬元，平均成交呎價約25,000元。