黃金海灣·意嵐下周上樓書 雙會所連園林佔地面積10萬方呎(多圖)｜屯門新盤

新界西新盤繼續搶佔市場焦點，由旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段18號發展項目「黃金海灣」今日(14日)公布最新部署，旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目第1期「意嵐」售樓說明書及示範單位已準備就緒，計劃下周上樓書，將根據市況盡快開放示範單位及開價。 旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，「黃金海灣」打造有雙會所，連園林總佔地面積約10萬方呎，提供45項會所設施，擁八大主題。第一期會所「Club Uppland」位於東面，以「秋季森林」為主題，配合項目被山戀圍繞的優勢，打造彷彿沉浸在加拿大享負盛名的夢蓮湖森林之中的會所空間。

會所設多個戶外綠野空間 他續指，「Club Uppland」設有多個戶外綠野空間，住戶可攜同親友一起於戶外野餐，享受寧靜的大自然。會所亦設有「竹林瑜伽」進行室外瑜伽；以及兒童尊享「與車童行」，享受室外駕駛兒童電動車的樂趣。「Club Uppland」內的24小時健身房備有各類型的運動設備及運動空間，包括設有超過15種新型健身器材的「健身工房」、提供系統形式訓練的「極限單車」、「瑜伽天地」及「戶外訓練區」，同時設有室內球場「多元運動場」。亦設有多個室內設施包括多功能宴會廳「意嵐盛宴」及「多元聚會廳」，沿用大自然樹木作設計靈感，打造高私隱度的宴會廳。住戶更可配合租用一旁的烹飪工作室、室外燒烤區盡情享受人廚樂趣，舉辦不同派對，廣宴親朋。會所更備有多元化的多媒體室。