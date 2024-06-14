黃金海灣·意嵐下周上樓書 雙會所連園林佔地面積10萬方呎(多圖)｜屯門新盤

新界西新盤繼續搶佔市場焦點，由旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段18號發展項目「黃金海灣」今日(14日)公布最新部署，旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目第1期「意嵐」售樓說明書及示範單位已準備就緒，計劃下周上樓書，將根據市況盡快開放示範單位及開價。
旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，「黃金海灣」打造有雙會所，連園林總佔地面積約10萬方呎，提供45項會所設施，擁八大主題。第一期會所「Club Uppland」位於東面，以「秋季森林」為主題，配合項目被山戀圍繞的優勢，打造彷彿沉浸在加拿大享負盛名的夢蓮湖森林之中的會所空間。
會所設多個戶外綠野空間
他續指，「Club Uppland」設有多個戶外綠野空間，住戶可攜同親友一起於戶外野餐，享受寧靜的大自然。會所亦設有「竹林瑜伽」進行室外瑜伽；以及兒童尊享「與車童行」，享受室外駕駛兒童電動車的樂趣。「Club Uppland」內的24小時健身房備有各類型的運動設備及運動空間，包括設有超過15種新型健身器材的「健身工房」、提供系統形式訓練的「極限單車」、「瑜伽天地」及「戶外訓練區」，同時設有室內球場「多元運動場」。亦設有多個室內設施包括多功能宴會廳「意嵐盛宴」及「多元聚會廳」，沿用大自然樹木作設計靈感，打造高私隱度的宴會廳。住戶更可配合租用一旁的烹飪工作室、室外燒烤區盡情享受人廚樂趣，舉辦不同派對，廣宴親朋。會所更備有多元化的多媒體室。
擁無邊際泳池
第二期會所位於西面，以「湖畔烏托邦」為主題，以游泳池及玩樂空間為主軸，當中包括約25米長的「藍天泳池」、「無邊際延伸泳池」及「悅满水世界」，住戶可於運動後享受桑拿設施及精心規劃的梳洗空間。特設兒童及寵物玩樂區，照顧不同家庭的需要。兒童玩樂專區包括泳池旁特設小朋友專屬的「童心遊悅」及「兒童水上樂園」；戶外遊樂場「日光童樂」設有大型攀爬塔；室內亦有一系列兒童娛樂設施，包括「童遊堡壘」及「潛能空間」。「童遊堡壘」以潛水艇為主題，提供可高低內外探索的遊樂設施。「潛能空間」則設有各種啟發智慧潛能的玩樂配套，可作為學童的興趣工作坊。第二期會所更為飼養寵物的家庭特設「寵物地帶」。第二期會所亦有不同休閒的戶外空間，派對室則設有影音、桌球、足球機、飛鏢機等各式各樣的娛樂設施，亦備有舒適休閒座、吊椅、酒吧等家具。