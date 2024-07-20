黃金海灣開售｜意嵐今賣188伙 中原：大手客計劃斥1300萬買2伙三房｜屯門新盤

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該盤今日推售的單位中佔一半單位折實售價低於300萬元，吸引大批用家及投資客到場揀樓；本行客戶出席率約八成，大部分客人來自新界區，約八成，以用家為主，當中亦以港人居多，佔約八成，非港人約兩成。他稱，項目主打細銀碼，部分客源與居屋客重疊，有信心首批單位可「一Q清枱」，預計發展商會乘勢加推，料有輕微加價空間。

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」今日(20日)進行首輪銷售，以價單形式開賣188伙，折實售價由184.2萬元起，折實平均呎價10,209元。

市況方面，陳永傑指，隨着減息預期升溫，市場信心增加，加上7月份有大盤開售，發展商減價戰，引發購買力，本月樓市交投氣氛明顯好轉，上月一手交投不足700宗，今、明兩日有意嵐及啟德新盤開賣，料全月一手成交可達1,300宗。他續指，成交量多，樓價有支持，料樓價有望尋底，預料今季樓價調整約3%；如美國啟動減息，估計第四季樓價有機會反彈約3%至5%。

「意嵐」首輪超額認購逾39倍

「意嵐」首輪截收7,660票，超額認購逾39倍。該盤首輪發售單位涵蓋88伙開放式、54伙一房、41伙兩房及5伙三房，折實售價由184.2萬至703.6萬元，折實呎價由8,908元至11,900元。以折實售價計算，當中一半單位低於300萬元。

銷售當日共設三個時段揀樓，分別為S組、A組及B組，當中S組為指定公司員工組別，以先到先得形式優先揀樓；A 組及B組分別以抽籤形式發售，A組買家須購買2伙至5伙單位或至少購買1伙指定三房單位，B組買家須購買1伙至2伙單位。

「意嵐」提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合佔近六成。項目提供58個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年11月21日。

