黃金海灣開售｜意嵐次輪推售139伙　一戶型率先全數獲揀選

今個周末繼續有新盤開售，旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第1期「意嵐」今日(27日)進行次輪銷售139伙，早上9時30分A組買家報到，現場所見人山人海，準買家等待揀樓，氣氛熱鬧。

集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，截至早上約11時，項目已售出超過40個單位，買家中佔約一半為新客，一半為復活票；暫時買家出席率超過五成，而B組準買家早半個小時已到達排隊等候揀樓，報到反應相當踴躍。他稱，是次推售的三房單位已全數被揀選，買家正等待簽約。

集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波指，買家地區分布方面，新界區佔約七成，另約三成為其他地區；今次仍以用家為主導，佔整體約八成，投資客則佔約兩成。他續指，買家遍布不同年齡階層，以年輕人士為主，亦見有外籍人士。

「意嵐」次輪截收8,980票，超額認購逾63倍。發售單位涵蓋87伙開放式、20伙一房、27伙兩房及5伙三房，扣除最高折扣12%後，折實售價由222.6萬至776.3萬元，折實呎價介乎8,768元至14,051元。入場單位為5B座21樓H室，實用面積204方呎，開放式間隔，折實售價222.6萬元，呎價約10,913元。