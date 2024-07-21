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地產
2024-07-21 21:31:08

黃金海灣．意嵐加推108伙 最平222.6萬入場 折實均呎1.1萬｜屯門新盤

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黃金海灣．意嵐加推108伙 最平222.6萬入場 折實均呎1.1萬｜屯門新盤

黃金海灣．意嵐加推108伙 最平222.6萬入場 折實均呎1.1萬｜屯門新盤

本月焦點全新盤、旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」昨日(20)進行首輪銷售，以價單形式開賣188伙，全數單位即日售罄，增強發展商推盤信心，乘勝追擊今日(21)加推3號價單，涉及108伙，維持最高折扣12%，折實售價由222.6萬元起，意味「1字頭」單位經已不再；折實平均呎價約11,219元，較對上一張2號價單10,686元高約5%

新一批單位包括60伙開放式、16伙一房、27伙兩房及5伙三房，實用面積由204653方呎。單位定價由253萬至882.2萬元，呎價介乎10,206元至15,967元。扣除最高折扣12%後，單位折實售價由222.6萬至776.3萬元，折實呎價介乎8,768元至14,051元。入場單位為5B21H室，實用面積204方呎，開放式間隔，折實售價222.6萬元，呎價約10,913元。

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新價單部分單位定價明顯提升，以今次入場單位為例，對落一層、即5B20H室，實用面積及間隔相若，於2號價單中折實售價為199.8萬元，2伙單位售價現相差達11.4%

「意嵐」提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合佔近六成。開放式提供254伙，實用面積由204至328方呎；一房提供154伙，實用面積由300至355方呎；兩房涉180伙，實用面積由399至516方呎；三房涉35伙，實用面積包括654及767方呎。項目提供58個住宅停車位。預計關鍵日期為2025年11月21日。

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