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地產
2024-07-15 13:28:51

黃金海灣．意嵐加推80伙 最平189.7萬 折實均呎10686元｜屯門新盤

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黃金海灣．意嵐加推80伙 最平189.7萬 折實均呎10686元｜屯門新盤

「意嵐」今日(15日)加推第2號價單，涉及80伙，折實平均呎價10,686元，較首張價單9,988元，高近7%。(董立華攝)

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」今日(15)加推第2號價單，涉及80伙。扣除最高折扣12%，折實售價由189.7萬元起，折實平均呎價10,686元，較首張價單9,988元，高近7%

最快周末首輪發售

旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，是次屬原價加推，項目展銷廳周末兩日錄得近3,000參觀人次；截至昨日(14)累收逾4,000票，以兩張價單共219伙，超額認購逾17倍。他稱，最快周末進行首輪銷售。

黃金海灣．意嵐加推80伙 最平189.7萬 折實均呎10686元｜屯門新盤 黃金海灣．意嵐加推80伙 最平189.7萬 折實均呎10686元｜屯門新盤

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，2號價單涵蓋43伙開放式、32伙兩房及5伙三房，實用面積介乎204653方呎。單位折實售價由189.7萬至703.6萬元，當中有16伙折實售價低於200萬元；折實呎價介乎9,200元至11,905元。

最低售價單位為第5B10H室，開放式間隔，實用面積204方呎，折實售價189.7萬元，折實呎價9,299元。最低呎價單位為第5B8J室，開放式間隔，實用面積215方呎，折實售價197.8萬元，折實呎價9,200元。

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「意嵐」提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合佔近六成。開放式提供254伙，實用面積由204328方呎；一房提供154伙，實用面積由300355方呎；兩房涉180伙，實用面積由399516方呎；三房涉35伙，實用面積包括654767方呎。項目提供58個住宅停車位。預計關鍵日期為20251121日。

即睇屯門黃金海灣·意嵐最新資訊 (Hosue730)