黃金海灣．意嵐加推80伙 最平189.7萬 折實均呎10686元｜屯門新盤

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，2號價單涵蓋43伙開放式、32伙兩房及5伙三房，實用面積介乎204至653方呎。單位折實售價由189.7萬至703.6萬元，當中有16伙折實售價低於200萬元；折實呎價介乎9,200元至11,905元。

「意嵐」提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合佔近六成。開放式提供254伙，實用面積由204至328方呎；一房提供154伙，實用面積由300至355方呎；兩房涉180伙，實用面積由399至516方呎；三房涉35伙，實用面積包括654及767方呎。項目提供58個住宅停車位。預計關鍵日期為2025年11月21日。

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