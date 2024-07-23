黃金海灣．意嵐周六次輪推售139伙 入場價222.6萬｜屯門新盤

該盤次輪發售單位涵蓋87伙開放式、20伙一房、27伙兩房及5伙三房，全部單位以價單形式推售，扣除最高折扣12%後，折實售價由222.6萬至776.3萬元，折實呎價由8,768元至14,051元。入場單位為5B座21樓H室，實用面積204方呎，開放式間隔，折實售價222.6萬元，呎價約10,913元。

周五中午12時截止收票

「黃金海灣．意嵐」將於本周五(26日)中午12時截止收票，發售當日將分3組揀樓，分別為S組、A組及B組，當中S組為指定公司員工組別，以先到先得形式優先揀樓；A 組及B組分別以抽籤形式發售，A組買家須購買2伙至5伙單位或至少購買1伙指定三房或兩房單位；B組買家須購買1伙至2伙單位。

「意嵐」提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合佔近六成。開放式提供254伙，實用面積由204至328方呎；一房提供154伙，實用面積由300至355方呎；兩房涉180伙，實用面積由399至516方呎；三房涉35伙，實用面積包括654及767方呎。項目提供58個住宅停車位。預計關鍵日期為2025年11月21日。