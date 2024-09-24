黃金海灣．意嵐夥中原推國慶優惠 首5名買家獲贈總值12.8萬智能家電禮券｜屯門新盤

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第1期「意嵐」自推售以來，深受上車客、換樓及投資客追捧，銷情持續。隨著香港跟隨美國減息，提早進入減息周期，為市場帶來驚喜，樓市即時升溫。適逢國慶將至，中原地產特別為「黃金海灣‧意嵐」買家送出全新置業優惠。
中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩表示，由即日(24日)起至下月31日，經中原地產購入「黃金海灣．意嵐」一手單位的首5名買家，可獲贈「智能家電禮券」，每個價值約2.56萬元，優惠總值合共約12.8萬元，優惠先到先得，送完即止。
預計下月一手成交達2000宗
他續指，美國聯儲局減息0.5厘，優於市場預期，意料之外香港銀行亦減息0.25厘，減息周期提早開展，令市場喜出望外，即時激活樓市氣氛，買家把握趁低吸納的時機，積極尋寶入市。近日一手市場明顯升溫，截至昨天(23日)，減息短短5日，新盤市場速錄約78宗成交，將本月一手成交量推升25%至約387宗，交投氣氛向好，預測全月一手成交可達800宗。息口回落，供樓負擔相應減輕，加上現時樓價處低於低位，屬入市置業良機。相信市場消化減息利好消息後，購買力將加速釋放，樓市交投將顯著增加，預計10月一手成交量可達約2,000宗。
「意嵐」提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合佔近六成。項目提供58個住宅停車位。預計關鍵日期為2025年11月21日。