黃金海灣．意嵐夥中原推國慶優惠 首5名買家獲贈總值12.8萬智能家電禮券｜屯門新盤

由即日(24日)起至下月31日，經中原地產購入「黃金海灣．意嵐」一手單位的首5名買家，可獲贈「智能家電禮券」，每個價值約2.56萬元。

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第1期「意嵐」自推售以來，深受上車客、換樓及投資客追捧，銷情持續。隨著香港跟隨美國減息，提早進入減息周期，為市場帶來驚喜，樓市即時升溫。適逢國慶將至，中原地產特別為「黃金海灣‧意嵐」買家送出全新置業優惠。

中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩表示，由即日(24日)起至下月31日，經中原地產購入「黃金海灣．意嵐」一手單位的首5名買家，可獲贈「智能家電禮券」，每個價值約2.56萬元，優惠總值合共約12.8萬元，優惠先到先得，送完即止。