「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」以折實平均呎價9,988元、屬8年來最平新盤推出首張價單139伙，其後開放示範單位及進行收票。旭日國際集團主席蔡志明昨日(13日)親臨巡視項目展銷廳，並帶同果汁慰勞及支持地產代理及工作人員。

發展商透露，截至今日(14日)晚上6時30分，項目累收逾4,000票，超額認購逾27倍，反應理想；而展銷廳周末參觀人潮絡繹不絕，兩日錄得近3,000參觀人次。

集團地產開發部董事總經理李炳餘形容定價為「黃金西餅價」，除因項目鄰近黃金海岸，並希望可吸引更多「西餅客」入市。該盤首張價單涵蓋72伙開放式、58伙一房及9伙兩房，實用面積206至444方呎。價單提供4項付款方法，扣除最高折扣12%，折實售價由184.2萬至436.9萬元，當中有24伙低於200萬元；折實呎價介乎8,908元至11,889元。入場單位為5B座8樓K室開放式戶，實用面積206方呎，折實價184.2萬元，折實呎價8,942元。