黃金海灣．意嵐新增多項優惠 指定單位買家享6萬折扣或傢俬禮券｜屯門新盤

發展商指，買家凡於今年10月6日或之前購買星級開放式單位包括第3座H、J、M及N室及第5B座F及G室，可獲得價值約10萬元的「星級傢俬」禮券，換領由「Design Concept」提供的特色設計傢俬，傢俬包含拉摺枱、收納櫃、衣櫃及電視櫃等，並可自選2種傢俬風格，包括奶油木系及簡約灰調；或選擇享6萬元售價直減折扣。

項目累售342伙

另外，買家凡於今年10月6日或之前購買指定單位可獲得代繳從價印花稅優惠，其中指定星級開放式、一房及一房連衣帽間單位可享代繳高達1.5%從價印花稅，而指定兩房單位及兩房連儲物室單位則可享代繳高達2.25%從價印花稅。 項目亦為價單第4A號中767方呎的三房連儲物室單位提供車位優先認購權及優先租用權，買家可同時擁有車位優先認購權及優先租用權。

據悉，項目自7月推售以來，迄今累售342伙，佔可售單位近五成。「意嵐」提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合佔近六成。項目提供58個住宅停車位。預計關鍵日期為2025年11月21日。