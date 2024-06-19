黃金海灣·意嵐月內有望開放示位及開價 首批料不少於140伙｜屯門新盤

屯門新盤部署出擊，由旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段18號發展項目「黃金海灣·意嵐」今日(19日)正式上載售樓說明書，旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目全盤提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎，兩期約七成單位可享海景。
旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，項目將盡快根據市況部署銷售，示範單位準備工作已進入最後階段，月內有望對外開放示範單位及開價，首批根據一手條例至少推出兩成單位約140伙。
開放式佔最多涉254伙
辜錦波續指，單位戶型分布方面，標準單位提供623伙佔約九成，實用面積由204至767方呎，共設有九種戶型，涵蓋開放式、星級開放式、一房、一房連衣帽間、兩房(單邊)、兩房(雙邊)、兩房連儲物間、三房及三房連儲物室間隔。當中開放式佔最多約四成，提供254伙，實用面積由204至328方呎，至於星級開放式單位集中於第3座及第5座向北單位，設有獨立空間，方便住戶自行根據喜好打造。
另外，項目一房提供154伙，實用面積由300至355方呎；兩房涉180伙，實用面積由399至516方呎；三房涉35伙，實用面積包括654及767方呎。另提供69伙特色單位，實用面積由182至767方呎。