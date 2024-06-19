黃金海灣·意嵐月內有望開放示位及開價 首批料不少於140伙｜屯門新盤

「黃金海灣·意嵐」全盤提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎。(林靄怡攝)

屯門新盤部署出擊，由旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段18號發展項目「黃金海灣·意嵐」今日(19日)正式上載售樓說明書，旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目全盤提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎，兩期約七成單位可享海景。

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，項目將盡快根據市況部署銷售，示範單位準備工作已進入最後階段，月內有望對外開放示範單位及開價，首批根據一手條例至少推出兩成單位約140伙。