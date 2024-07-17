旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」將於周六(20日)以價單形式首輪推售188伙，以最高折扣12%計算，單位折實售價由184.2萬至703.6萬元，折實呎價介乎8,908元至11,900元，折實平均呎價10,209元。以折實價計算，有一半單位低於300萬元；項目明日(18日)晚上8時截票。
首期低至一成 18.42萬即可上車
為配合發展商的銷售部署，中原地產及中原按揭特別為「黃金海灣．意嵐」買家呈獻全新按揭優惠，中原按揭董事總經理王美鳳表示，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠，全期按息低至H加1.3厘，封頂息率低至P減2厘(P現為6.125厘)，即實際按息現低至4.125厘。客戶若採用按保上會按揭成數高達九成，以首批單位最低售價單位折實價約184.2萬元計算，即基本首期低至約18.42萬元即可上車，按揭年期長達30年，讓客戶可以降低每月供款額。
王美鳳指出，選用有關計劃客戶兼享Mortgage-Link高存息戶口，存息與按息一致現為4.125厘，高存息4.125厘之回報現已高於大部分市場定期存款息率水平，且存取金額彈性更大，客戶若善用高存息戶口以存息回報抵銷按息支出，有效降低淨按息，此計劃之慳息及抗加息效果顯著，讓客戶享有巿面最優惠的按揭息率及條款，置業更有預算。
中原客源用家佔比約八成
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，7月份一手市場再次升溫，市區新盤熱賣，可以看到市場其實不缺購買力，只是買家等待低價才入市。今次屯門「黃金海灣．意嵐」發展商開價極具誠意，入場價低見184.2萬元，屬近10年來全港最平新盤，加推價錢亦保持克制，成功吸引各路客源及掀起入票潮。本公司客源中，用家佔比約八成，包括居屋及公屋客，另有約兩成屬投資者，預計租金回報超過4厘，對周六首輪銷情充滿信心，預計可「一Q清枱」。
陳永傑續稱，新盤低價促銷策略成功引出購買力，近期全新盤、貨尾盤齊齊劈價，買家最得益，如美國9月啟動減息，將對本港樓市帶來正面作用，樓價有望止跌回升。最近不少買家亦加快出動趁低吸納，預計7月一手成交宗數可達1,500宗。
「意嵐」提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合佔近六成。開放式提供254伙，實用面積由204至328方呎；一房提供154伙，實用面積由300至355方呎；兩房涉180伙，實用面積由399至516方呎；三房涉35伙，實用面積包括654及767方呎。項目提供58個住宅停車位。預計關鍵日期為2025年11月21日。