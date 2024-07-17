旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」將於周六(20日)以價單形式首輪推售188伙，以最高折扣12%計算，單位折實售價由184.2萬至703.6萬元，折實呎價介乎8,908元至11,900元，折實平均呎價10,209元。以折實價計算，有一半單位低於300萬元；項目明日(18日)晚上8時截票。

首期低至一成 18.42 萬即可上車

為配合發展商的銷售部署，中原地產及中原按揭特別為「黃金海灣．意嵐」買家呈獻全新按揭優惠，中原按揭董事總經理王美鳳表示，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠，全期按息低至H加1.3厘，封頂息率低至P減2厘(P現為6.125厘)，即實際按息現低至4.125厘。客戶若採用按保上會按揭成數高達九成，以首批單位最低售價單位折實價約184.2萬元計算，即基本首期低至約18.42萬元即可上車，按揭年期長達30年，讓客戶可以降低每月供款額。