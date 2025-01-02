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地產
2025-01-02 22:30:00

黃金海灣．珀岸上樓書 面積304至1329呎 標準單位設10款戶型｜屯門新盤

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黃金海灣．珀岸上樓書 面積304至1329呎 標準單位設10款戶型｜屯門新盤

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旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」(The Reserve)正式上載售樓說明書，提供631伙，標準單位戶型由開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為20251121日。

據樓書顯示，「珀岸」由第1座及第2座組成，標準單位實用面積介乎304900方呎，共設10款戶型。星級開放式單位設72伙，實用面積305311方呎。一房單位涉166伙，實用面積304318方呎。

兩房單位佔256伙最多，涵蓋雙邊、單邊、梗廚及連儲物室共4款戶型，實用面積417545方呎。三房提供79伙，包括標準三房、連儲物室、連工人套房及連儲物室連工人套房共4款戶型，實用面積651900方呎。

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另設58伙特色單位，涵蓋連平台、花園及天台，實用面積2691,329方呎。

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部分單位加設「噪音緩解措施」

全盤面積最細為第1B22樓至26G室，實用面積304方呎，一房間隔，當中26G室外連238方呎天台。面積最大為第1A26A室，實用面積1,329方呎，連274方呎平台及1,336方呎天台，四房間隔，單位平台設樓梯前往天台。

值得留意，部分單位加設「噪音緩解措施」，包括減音趟門、減音窗戶、強化減音趟門等，以緩解屯門公路、青山公路-青山灣段等帶來的道路交通噪音影響。

「珀岸」提供92個住宅車位，以全盤631伙計算，平均7戶爭1個車位。

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旭日屯門黃金海灣第2期命名「珀岸」 提供631伙 兩房佔四成｜新盤登場

「珀岸」分層單位涵蓋10款戶型。

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