黃金海灣．珀岸上樓書 面積304至1329呎 標準單位設10款戶型｜屯門新盤

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」(The Reserve)正式上載售樓說明書，提供631伙，標準單位戶型由開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2025年11月21日。

據樓書顯示，「珀岸」由第1座及第2座組成，標準單位實用面積介乎304至900方呎，共設10款戶型。星級開放式單位設72伙，實用面積305至311方呎。一房單位涉166伙，實用面積304至318方呎。

兩房單位佔256伙最多，涵蓋雙邊、單邊、梗廚及連儲物室共4款戶型，實用面積417至545方呎。三房提供79伙，包括標準三房、連儲物室、連工人套房及連儲物室連工人套房共4款戶型，實用面積651至900方呎。