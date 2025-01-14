黃金海灣．珀岸加推新價單 周六首賣281伙 折實價242萬起｜屯門新盤

黃金海灣．珀岸將於周六(18日)首輪盡推首三張價單共281伙，折實價242.2萬元起，折實呎價7,941元起，折實平均呎價10,1064元。

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」近期收票反應熱烈，今日(14日)趁勢加推第3張價單涉65伙，項目同步上載銷售安排，將於周六(18日)首輪盡推首三張價單共281伙，折實價242.2萬元起，折實呎價7,941元起，折實平均呎價10,064元。

集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，「黃金海灣．珀岸」第3號價單提供65伙，包括39伙一房，19伙兩房及7伙三房，實用面積由312至655方呎，折實價由283.8萬至733.6萬元，折實呎價由9,096元至12,073元，折實平均呎價10,538元。

周四晚截止收票

辜錦波指，是次屬原價加推，個別單位價格考慮樓層、景觀及位置不同而有所調整。項目截至目前暫收逾3,200票，以首三張價單共281伙計，超額認購約10倍，首輪截止收票時間為周四(16日)晚上8時。