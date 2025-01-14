黃金海灣．珀岸加推新價單 周六首賣281伙 折實價242萬起｜屯門新盤

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」近期收票反應熱烈，今日(14日)趁勢加推第3張價單涉65伙，項目同步上載銷售安排，將於周六(18日)首輪盡推首三張價單共281伙，折實價242.2萬元起，折實呎價7,941元起，折實平均呎價10,064元。
集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，「黃金海灣．珀岸」第3號價單提供65伙，包括39伙一房，19伙兩房及7伙三房，實用面積由312至655方呎，折實價由283.8萬至733.6萬元，折實呎價由9,096元至12,073元，折實平均呎價10,538元。
周四晚截止收票
辜錦波指，是次屬原價加推，個別單位價格考慮樓層、景觀及位置不同而有所調整。項目截至目前暫收逾3,200票，以首三張價單共281伙計，超額認購約10倍，首輪截止收票時間為周四(16日)晚上8時。
集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，首輪銷售將於周六以價單形式推售281伙，包括72伙開放式，113伙一房，77伙兩房及19伙三房。單位折實價由242.2萬至733.6萬元，折實呎價7,941元至12,073元，折實平均呎價10,064元。他續指，是次開放式單位全數推出，當中九成折實價低於300萬元；另首輪推售單位約四成折實價低於300萬元。
首輪設三時段發售
李炳餘稱，發售當日共設三時段揀樓，分別為S組以先到先得形式發售，A組及B組以抽籤形式發售。當中S組為員工組別優先揀樓，須選購最少一個指定單位；其後為A組大手客時段，買家須選購1個指定兩房或三房，或者選購2至5個指定單位，且當中不多於1個一房；最後B組買家須選購1至2個指定單位。
「珀岸」提供631伙，標準單位戶型由開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2025年11月21日。