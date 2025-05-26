黃金海灣·珀岸加推100伙 折實價356.8萬起 指定兩房送最高25萬傢俬優惠｜屯門新盤

樓市氣氛好轉，發展商積極推售手上新盤單位應市。旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」周一(26日)加推5號價單，涉及100伙，選用90天現金優惠付款計劃，扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由356.8萬元起，折實呎價由10,105元起，折實平均呎價12,388元。此外，是次新增指定兩房單位可獲贈「至尊傢俬」禮券優惠。 旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，今批單位以坐擁優越海景景觀為主，約九成單位面向青山灣海景，價錢亦因應單位的樓層、景觀及位置不同而有所調整。他稱，「黃金海灣」兩期開售迄今累沽880伙，套現逾31億元。

「黃金海灣·珀岸」5號價單涵蓋10伙一房、74伙兩房單位、7伙三房單位及9伙特色單位，實用面積介乎269至655方呎，折實售價由356.8萬至813.1萬元，折實呎價介乎10,105元至14,667元。 售價最低單位為第1座(1B)3樓G室，一房連平台特色戶，實用面積271方呎，連80方呎平台，折實售價356.8萬元，折實呎價13,166元。至於精選海景兩房售價最低單位為第1座(1A)5樓E室，實用面積545方呎，折實售價483.4萬元，折實呎價10,742元。 不選擇「至尊傢俬」禮券優惠亦可選擇折扣優惠

旭日國際集團地產開發部高級銷售及市場策劃經理辜錦波稱，是次為指定兩房海景單位推出全新的「至尊傢俬」禮券優惠，買家凡購買第5號價單中第1座(1A)E室及F室，分別可獲得價值約20萬元(第1座(1A)E室)或25萬元(第1座(1A)F室)的「至尊傢俬」禮券，換領由「閣樓專家」提供之指定特色設計傢俬，傢俬包含餐桌、收納櫃、衣櫃及電視櫃等覆蓋全屋所需之家具，以達至買家直接拎包入住的效果。

另外，業主可自選兩種傢俬風格，包括奶油木系及簡約灰調。業主如不選擇「至尊傢俬」禮券優惠，亦可選擇「至尊傢俬」折扣優惠，可獲得成交金額折扣優惠12萬元(第1座(1A)E室)或15萬元(第1座(1A)F室)。

本周五新一輪開售148伙 「黃金海灣·珀岸」同時上載銷售安排第3號，將於本周五(30日)發售共148伙，涵蓋10伙一房、72伙兩房、21伙三房及45伙特色單位；當中98伙以價單形式發售，50伙以招標形式出售。 李炳餘指，近日港元拆息有所下跌，相信樓市未來可平穩發展。加上內地及香港政府亦推出不同利好樓市措施，刺激整體樓市向好發展，相信今年樓價升約3%，未來兩年內有機會上揚超過一成，直言「買樓要趁早」。

「黃金海灣」第 2 期「珀岸」提供631伙，標準分層單位間隔涵蓋開放式至三房，實用面積介乎305至900方呎，設有10種戶型；餘下約10%為特色單位，實用面積介乎269至1,329方呎。