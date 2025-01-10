黃金海灣．珀岸加推88伙 折實平均呎價10088元 最平245.8萬｜屯門新盤

黃金海灣．珀岸今日(10日)加推價單第2號，提供88伙，折實售價由245.8萬元起，折實呎價7,955元起。

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」自本周二(7日)公布首張價單以來，已收逾1,400票認購登記，為回應市場需求，發展商今日(10日)加推價單第2號，提供88伙，折實售價由245.8萬元起，折實呎價7,955元起，折實平均呎價10,088元；較首張價單折實平均呎價9,788元高約3%。以首兩張價單共216伙計，項目暫錄超額認購逾5倍。

「黃金海灣．珀岸」第2號價單涵蓋36伙開放式單位、17伙一房單位、28伙兩房單位及7伙三房單位，實用面積由307至655方呎，折實售價由245.8萬至707萬元，折實呎價由7,955元至11,878元。發展商表示，是次屬原價加推，個別單位價格主要是考慮到樓層、景觀及位置不同而有所調整。