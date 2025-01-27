黃金海灣．珀岸年初四次輪發售133伙 折實價294.6萬起｜屯門新盤

將於年初四周六(2月1日)以先到先得形式次輪發售133伙，折實平均呎價11,053元。

新界西上車盤搶閘部署蛇年展開次輪發售，旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」今日(27日)加推第4張價單涉88伙，項目同步上載銷售安排，將於年初四、周六(2月1日)以先到先得形式次輪發售133伙，折實價294.6萬元起，折實呎價8,871元起，折實平均呎價11,053元。

涉4伙特色單位

集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，4號價單集中推一房及兩房單位，涵蓋43伙一房，35伙兩房，6伙三房及4伙特色單位，實用面積由271至655方呎。扣除最高折扣12%後，單位折實價由294.6萬至782.8萬元，折實呎價9,412元至12,935元，折實平均呎價11,388元。

辜錦波續指，是次新價單個別單位屬輕微加價，以1A座J室一房為例，較首輪同類單位平均呎價加幅約2%；其他單位則以高層單位為主，價錢因應單位樓層，景觀及位置不同而有所調整。入場單位為第1A座5樓J室，實用面積313方呎，折實價294.6萬元，折實呎價9,412元。