黃金海灣．珀岸示範單位｜312呎一房採北歐恬靜風 睡房大玻璃窗設計(多圖有片)｜屯門新盤

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」提供一個連裝修示範單位，為第2期第1A座18樓G室，一房開放式廚房間隔，實用面積312方呎，包含一個22方呎露台及16方呎工作平台組成的三合一露台，單位附送全屋傢俬及家電，住戶可直接拎包入住。 客飯廳連 「三合一」露台 大門玄關處配備收納空間充足的鞋櫃，中間位置為飾櫃，並襯以鏡面不規則擺設裝飾，大大提升空間感及時尚感，住戶亦可放置鞋履及各式家居物品。單位全屋以「北歐恬靜珀岸」為主題，並以大地色系為主調，輔以木質和古銅色金屬家具，以及充滿藝術感的擺設，營造出如同置身於山林中觀望海岸的氛圍。

全屋地板以淺色木紋地板鋪砌，客飯廳連接戶外露台，採用落地大玻璃趟門連接三合一露台，廣納自然光線，大大提高客飯廳採光度之餘，延伸室內空間，感覺份外開揚。露台放置原木色雙層茶几、卡其色露營椅、露營燈、綠色盤栽及吉他，並鋪上不規則流線型綠色圓形地毯，住戶可面迎蔚藍海岸彈奏音樂，由内而外感受悠然環海度假的氣氛。 客飯廳的餐桌採用半圓弧形水磨石紋餐桌，襯以棗紅色絨面餐椅，並擺放鮮花及金屬裝飾品，洋溢溫馨氣氛。同時，搭配黑色鏡面牆面可有效擴大視覺空間。一旁擺放綠色拼米白色布藝沙發，並搭配金棕色及香檳金色間條抱枕，及綠色抽象畫作，凸顯出山系風格的獨特魅力。沙發前置設有精緻圓形雲石茶几，並擺放淺色雲石托盤及酒具，展現簡約時尚的風格。

⇊ 黃金海灣．珀岸 示範單位｜ 第 1A 座 18 樓 G 室⇊

開放式廚房配 L 型工作台 廚房使用L型淺色雲石工作台，配以淺棕色木紋廚櫃，令客飯廳整體設計歸一及美觀。開放式廚房配備精心挑選的國際品牌設備，包括德國品牌Siemens雙頭煤氣煮食爐、抽油 煙機、七合一微波蒸烤焗爐，讓住戶輕鬆享受入廚樂趣。整個廚房提供大量收納櫃及層架，保持整潔度及供住戶擺放各種食材及廚房用具。 睡房採用偌大玻璃窗設計，提升採光度，住戶能盡享廣角開揚景色。睡房貫徹溫馨明亮氛圍，運用簡約大地色木系及玫瑰金作主調。雙人床放在靠窗位置，床上鋪上簡約銀灰色直紋床單及不同風格抱枕，而床尾位置鋪上深綠色及米白色麻質床尾布，貫徹時尚格調。床頭掛上北歐海洋流線型掛畫，呼應全屋的北歐恬靜珀岸。床邊設置L形弧線收納地櫃，貫穿睡房空間，提供充足的收納空間，供住戶放置起居室日用品，衣櫃運用懸吊式設計及磨砂直紋玻璃櫃門，保持視覺上的整潔感，並透過滲燈效果，減低壓迫感，一旁配備全身鏡、掛衣杆及層架，打造住戶專屬衣帽間。

浴室貫徹全屋色調，整體牆身運用淺棕色主調，配以淺色雲石地板，配上金棕色洗手盤及不規則掛鏡，凸顯時尚風格。浴室配備國際級品牌衛浴設備，設有淋浴室、洗手盆、坐廁、雙門帶燈鏡櫃、Stiebal Eltron電熱水爐及Panasonic浴室寶，打造舒適清爽的淋浴空間。浴室收納空間充裕，洗手盆下方設有毛巾架及置物櫃，供住戶自由擺放洗漱用品，周詳安排住戶日常所需，打造舒適愜意的私人沐浴空間。 「珀岸」提供631伙，標準單位戶型由開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2025年11月21日。