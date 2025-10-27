黃金海灣．珀岸示範單位｜450呎及531呎現樓兩房同時睇！(多圖)｜屯門新盤

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」近九成單位飽覽青山灣醉人海景，發展商率先向傳媒曝光該期全新現樓示範單位，將於短期內開放予公眾參觀。

第 1A 座 18 樓 E 室 450 呎兩房

其中第1A座18樓E室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積450方呎，連接共38方呎三合一露台及工作平台，樓層與樓層之間的高度為3.15米。入門即飽覽青山灣海景，全屋為無走廊設計，合拼成特大的室内空間，切合年輕家庭住客的需要。

大門玄關寬裕，能夠容納鞋櫃及儲物空間。單位間隔實用，供住戶靈活擺放家具，全屋以瓷磚鋪砌地板。客飯廳為長方形設計，連接偌大的落地玻璃趟門，室內更見清爽明亮，特大的戶外活動空間為住戶創造開闊生活環境。

開放式廚房為L型設計，同時善用高樓底優勢，廚房上方位置設置大量儲物櫃，增加收納空間。工作台備有三腳插座、USB插座，方便住戶日常煮食。廚房設備齊全，設有Siemens雙頭煤氣煮食爐、抽油煙機、七合一微波蒸烤焗爐、Whirlpool洗衣乾衣機，更特意安排煤煮食爐及洗滌盤於工作台兩邊不同位置，為住戶提供最便利的煮食環境。

兩個睡房與客廳為同座向，可飽覽青山灣悠然海景。主人房設有寬闊的廣角玻璃窗戶，間隔寬敞實用，即使擺放雙人床、衣櫃及梳妝台後空間依然綽綽有餘。睡房在客廳的另一側，同樣設有廣角落地玻璃窗戶，大大提升房內的空間感，住客亦可靈活添置不同傢俬。

浴室同樣以瓷磚鋪砌，方便日常打理和清潔。浴室設備齊全，設有浴缸、洗手盆、坐廁、鏡櫃、Stiebal Eltron電熱水爐及Panasonic浴室寶。洗手盆下方設有毛巾架及置物櫃，供住戶放置洗滌用品。