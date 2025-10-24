黃金海灣．珀岸示範單位｜900呎現樓三房梗廚戶 廳房同享海景(多圖)｜屯門新盤

單位大門玄關廣闊，發展商更附設鞋櫃及儲物櫃，貼心實用及方便住戶。寬敞客飯廳提供充裕空間，可隨心擺放不同家具。三間睡房方正實用，面向黃金泳灘。單位客飯廳呈長方形設計，布局方正闊落，前迎青山灣海景，遠眺港珠澳大橋及大嶼山景緻。單位靈活性高，室內明亮高貴。地台採用淺色木紋地板鋪砌，客飯廳相連的露台採用落地玻璃趟門設計，廣納自然光線，大大提高客飯廳採光度之餘，亦可延伸室內空間。

其中第1A座18樓C室現樓示範單位，為三房連儲物室連工人套房(梗廚)間隔，實用面積900方呎，包含一個39方呎露台及16方呎工作平台，樓層與樓層之間的高度約3.15米。

長走廊從主人睡房延伸至客廳位置，連通兩間睡房及浴室，布局簡潔實用。梗廚位於飯廳旁，空間寬闊，並配備國際品牌設備，包括Siemens雙頭煤氣煮食爐、抽油煙機、七合一微波蒸烤焗爐，另有Whirlpool洗衣乾衣機便利生活。廚房更内設一間儲物房，住戶可輕鬆收納日常生活用具。走廊連接飯廳旁亦有另一間儲物房，長方型布局大容量設計，提供偌大的收納空間。

主人套房位於走廊的盡頭，私隱度極高。單位間隔寬敞實用，供住戶自由擺放喜愛的家具，除擺放雙人床、衣櫃及梳妝台，更有空間擺放個性化家具。主人房採用偌大玻璃窗設計，提升採光度。主人浴室採用明廁設計，設備齊全，採用三件頭設計，配備浴缸、洗手盆及坐廁、鏡櫃、Stiebal Eltron電熱水爐及Panasonic浴室寶。洗手盆下方設有毛巾架及置物櫃，供住戶放置洗滌用品。