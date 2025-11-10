黃金海灣‧珀岸錄 「一客兩食」 大手客斥逾2820萬買2伙相鄰戶｜屯門新盤

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」系列，今日 (10日) 錄得1宗三房單位及2宗兩房單位成交。
三房單位為「珀岸」1A座23樓A室，屬三房連梗廚及工人房間隔，實用面積861方呎，成交價1,392.7萬元，呎價為16,175元，買家昨日(9日)已購入毗鄰的C室，屬三房連梗廚及儲物室及工人房間隔，實用面積900方呎，成交價1,430.8萬元，呎價為15,898元。
買家為外區客，鐘情單位客廳及睡房可坐擁180度的青山灣無敵大海景，並可近觀五大泳灘，景觀可媲美港島南區豪宅，屬區中極為罕有之選。
其餘2宗成交包括，第1期「意嵐」為3座3樓G室，面積426方呎，兩房連儲物室間隔，以610.7萬元成交，呎價約14,336 元；第2期「珀岸」1A座17樓F室，面積531方呎，兩房間隔，以676.5萬元成交，呎價約12,740元。
明日將更新價單 料提價1%至4%
發展商由10月取得佔用許可證後，至今共錄得共57伙成交，當中套現逾3.4億元。發展商更透露將於明天(11日)更新現有價單，將第1及2期部分未售單位提價約1%至4%及加推第2期「珀岸」價單及招標單位，當中涉及正南海景兩房及三房單位。
「黃金海灣」第2期「珀岸」提供631伙，標準分層單位間隔涵蓋開放式至三房，實用面積介乎305至900方呎，設有10種戶型；餘下約10%為特色單位，實用面積介乎269至1,329方呎。