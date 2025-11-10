黃金海灣‧珀岸錄 「一客兩食」 大手客斥逾2820萬買2伙相鄰戶｜屯門新盤

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」系列，今日 (10日) 錄得1宗三房單位及2宗兩房單位成交。

三房單位為「珀岸」1A座23樓A室，屬三房連梗廚及工人房間隔，實用面積861方呎，成交價1,392.7萬元，呎價為16,175元，買家昨日(9日)已購入毗鄰的C室，屬三房連梗廚及儲物室及工人房間隔，實用面積900方呎，成交價1,430.8萬元，呎價為15,898元。

買家為外區客，鐘情單位客廳及睡房可坐擁180度的青山灣無敵大海景，並可近觀五大泳灘，景觀可媲美港島南區豪宅，屬區中極為罕有之選。