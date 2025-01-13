黃金海灣．珀岸預告明日加推最少65伙 部署周六首輪銷售｜屯門新盤

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」自上周三(8日)起接受認購登記，集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目迄今累收約2,800票，按首兩張價單共216伙計算，超額認購逾11倍，預告明日(14日)將加推第3張價單，最少涉65伙，涵蓋一房至三房，並同步公布首輪銷售安排，有機會「哂冷」發售首3張價單全部單位。 集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，新價單定價有望與首兩張價單接近，至於首輪銷售考慮設大手客時段，目前整體查詢以用家為主，而本地客佔約七成。他補充，項目第1期「黃金海灣．意嵐」開售迄今累沽446伙，套現逾15.3億元。

中原於深井設立「黃金海灣．珀岸專門店」 中原地產為讓客戶進一步了解項目優勢及特點，特意於深井設立「黃金海灣．珀岸專門店」，並於今天(13日)隆重開幕。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，踏入減息周期以來，已三度減息，加上利好因素增加，樓市漸入佳境。去年一手成交錄近1.7萬宗，創3年新高。2025年開局約兩星期，發展商積極推盤，且訂價有折讓，令新盤市場十分熱鬧，用家及投資者積極尋找入市機會，預計本月一手市場約800宗成交。月中特朗普正式上場，市場不確定性將陸續釋除，農曆新年後樓市將迎來小陽春，2月一手成交可望達1,500宗。首季樓價仍有壓力，待交投量回穩後，樓價有望止跌。

租金回報料超過 4 厘 中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩表示，「黃金海灣．珀岸」近九成單位享青山灣海景，加上保持上一期的吸引價，繼續是「車位價」入場，不論自用或投資皆宜，故吸引上車、換樓及投資收租客各類客人垂青，認購反應熱烈。中原客戶中，用家佔七成，其餘三成為投資客，估計項目呎租可達38元至45元水平，租金回報料超過4厘。他說，受人才湧港、學生及教職員、機組人員等租樓，帶動青山公路一帶新晉屋苑租賃需求，尤其是細單位的承接力強勁。現時區內新樓呎租一般約35元至45元，以一房單位為例，月租大約1.1萬至1.4萬元，租金回報約4.5至5厘水平。