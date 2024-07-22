黃金海灣.意嵐擬日內上銷安 最快周六次輪銷售｜屯門新盤

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，新價單提供108伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由204至653方呎。單位定價由253萬至882.2萬元，呎價介乎10,206元至15,967元。扣除最高折扣12%後，單位折實售價由222.6萬至776.3萬元，折實呎價介乎8,768元至14,051元。

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」周六(20日)首輪推售188伙，全數即日沽清，發展商昨日(21日)趁勢加推第3張價單涉108伙，折實售價222.6萬元起。旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目最快日內上載銷售安排，周六(27日)作次輪推售。

首輪銷售套現近 6 億

資料顯示，第3號價單折實平均呎價11,219元，較對上一張2號價單10,686元高約5%。辜錦波指，該批推出更多高層單位，考慮到樓層及景觀因素，是次加價屬微調，次輪銷售前是否再度加推將根據市況決定。

另外，辜錦波稱，「意嵐」首輪銷售套現逾5.9億元，其中開放式及兩房最熱賣，項目錄逾30組大手客，尤其鍾情購買開放式單位作投資收租用，租金回報參考同區新盤，錄得超過4厘。

「意嵐」提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合佔近六成。開放式提供254伙，實用面積由204至328方呎；一房提供154伙，實用面積由300至355方呎；兩房涉180伙，實用面積由399至516方呎；三房涉35伙，實用面積包括654及767方呎。項目提供58個住宅停車位。預計關鍵日期為2025年11月21日。