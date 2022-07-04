點解供樓仲係低息口，加息週期如何部署？

置業除了要考慮樓宇質素和樓價外，按揭利率亦是一大考慮因素，如能長期維持供樓利率於低水平，業主確實可以「慳唔少」。不過，隨著美國通脹高企，聯儲局早於2022年3月已開始加息，以期可遏止通脹。上月更加息0.75厘，為美國聯儲局1994年以來最大的加息幅度。美息在今年已上調達1.5厘，但本港各大銀行則宣布最優惠利率，又名Prime Rate，暫時保持不變，令到按揭利率仍然保持低水平，原因何在？

原因１: 香港銀行體系結餘，銀行暫未有加息壓力

香港實施聯系匯率制度，每次發行港元，就必須有等量的美元作支持，亦即每當發鈔銀行發行鈔票時，就必須以$7.8港元兌每美元的匯率，向金管局提交等值美元，買入負債證明書，作為所發行紙幣的支持，即所謂港元匯價與美元掛勾，並固定於$1美元兌$7.8港元。美國聯儲局大幅加息，令港美息差拉闊，吸引金融市場沽出港元、買入美元以進行套息交易，從而導致港元偏弱，一旦觸及港元弱方保證，金管局就會買入港元，使匯率固定於$1美元兌$7.8港元。直至2022年6月21日，香港銀行體系結餘仍然有$2,627億港元，香港銀行體系結餘仍然充足，所以暫時未有上調最優惠利率的壓力。當香港銀行體系結餘跌至$1000億元樓港元以下，便可能是香港銀行調整最優惠利率的訊號，一旦最優惠利率調高，按息便會增加。

原因2:H按仍未觸及封頂息率

現時大多新承造按揭的用家均選擇H按計劃，H按是以銀行同業拆息利率，又名HIBOR，為計算基礎的按揭計劃。雖然套息活動令香港銀行同業拆息抽升，但直至2022年6月21日，香港銀行同業拆息，利率為0.65厘。以H+1.3厘為例，則按揭供款利率1.95厘，距離2.5厘的封頂水平，仍有0.55厘的距離。而這個按揭供款利率亦與2020年H按水平相約，所以對於大部份業主供款數字只是重回兩年前水平，影響輕微。不過隨套息活動增加，相信H按利率很快會觸及封頂利率，屆時業主供款壓力亦會增加。如果最優惠利率上調，H按封頂息率亦向上調，置業人士必須留意相關加息風險。

應該如何部署？

如果有意在港置業的人士，除了要留意息口變化對供款的影響外，更要留意息口變化對購買力的影響，因為在壓力測試下，最低收息要求亦會跟隨利率上升而調高。有分析指加息會令樓價下跌，使不少準買家抱持觀望態度。但參考過去4次加息周期，本港樓市出現兩跌兩升的格局，所以加息不是影響本港樓價的唯一因素，當進入加息週期後，在壓力測試制度下，更有可能令準買家購買力下跌。