龍年做三房業主！用家「意頭價」入市沙田 青衣全海景戶大減230萬沽(有相睇)｜二手市況

農曆新年假期間二手交投表現較淡，但仍有部分用家於龍年成為業主。沙田聚龍居錄得本月首宗買賣，用家議價超過「1球」，以「意頭價」988萬元購入三房套。
中原地產沙田豪宅沙田廣場分行副區域營業經理劉俊杰稱，聚龍居於新年假期內錄得9座中層C室成交，實用面積約749方呎，三房連套房間隔。原開價約1,100萬元，議價後以988萬元沽出，累減約112萬元或約10.2%，呎價約13,191元。
據了解，新買家為用家，見單位價錢合理，即入市單位自用。原業主於2014年以818萬元買入單位，持貨約10年，是次易手帳面獲利約170萬元，物業期內升值約20.8%。
劉俊杰表示，新年期間，節日氣氛濃厚，影響睇樓活動，交投疏落，沙田及大圍區本月迄今暫錄約11宗二手成交，較上月同期跌約六成。
⇊直擊聚龍居9座中層C室⇊
灝景灣三房大年初三1070萬易主
中原地產青衣高級資深分區營業經理黃國強指，青衣灝景灣於大年初三錄得10座中層A室成交，實用面積約778方呎，三房連套房及工人房間隔，望全海景。去年10月開價1,300萬元放售，議價後累減230萬元或約17.7%，至1,070萬元沽出，呎價約13,753元。
黃國強透露，買家為區內用家，見單位質素高，樓價合預算，便拍板買入自用。原業主於2006年以472.3萬元買入單位，持貨約18年，現轉手帳面賺597.7萬元，物業期內升值近1.3倍。
黃國強補充，新年假期內交投較淡，灝景灣本月迄今暫錄約2宗成交，平均實用呎價約13,278元。