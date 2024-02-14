龍年做三房業主！用家「意頭價」入市沙田 青衣全海景戶大減230萬沽(有相睇)｜二手市況

農曆新年假期間二手交投表現較淡，但仍有部分用家於龍年成為業主。沙田聚龍居錄得本月首宗買賣，用家議價超過「1球」，以「意頭價」988萬元購入三房套。

中原地產沙田豪宅沙田廣場分行副區域營業經理劉俊杰稱，聚龍居於新年假期內錄得9座中層C室成交，實用面積約749方呎，三房連套房間隔。原開價約1,100萬元，議價後以988萬元沽出，累減約112萬元或約10.2%，呎價約13,191元。

據了解，新買家為用家，見單位價錢合理，即入市單位自用。原業主於2014年以818萬元買入單位，持貨約10年，是次易手帳面獲利約170萬元，物業期內升值約20.8%。