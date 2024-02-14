龍年大計｜恒地二部6新盤列陣

新春假期過後，發展商陸續公布龍年推盤大計。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門今年料推6個全新項目，全部位於市區，當中「頭炮」料為大角咀利奧坊發展項目第5期，將於首季推出，提供逾200伙，主打中小型單位。 韓家輝透露，九龍城南角道4至24號項目，涉逾300伙，料於年中推出。另山頂盧吉道29A號豪宅項目、啟德承豐道18號項目、啟德承豐道19號項目、啟德「MIAMI QUAY II」均部署年內應市。現正推售的啟德「天瀧」，將於今年第四季入伙，計劃以現樓形式發售。 韓家輝認為，美國聯儲局有機會下半年起減息，料樓市成交量將轉旺，全年一手及二手交投有望按年增約兩成，樓價走勢維持平穩。

嘉華下半年推兩盤涉逾百伙 嘉華國際(173)年內亦計劃推出2個獨資項目，共涉約130伙。營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，提供約60伙的西營盤醫院道項目，將於短期內申請預售樓花同意書；天后琉璃街項目則涉約70伙；上述兩盤均籌備下半年發售。至於集團與會德豐地產及中國海外(688)合作的「啟德海灣」迄今累沽約60伙，套現逾5億元，温偉明指，現無意透過增加優惠或減價催谷銷情，最快於《財政預算案》公布後再決定銷售計劃。