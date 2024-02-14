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地產
2024-02-14 04:29:54
日報

龍年大計｜恒地二部6新盤列陣

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恒地 韓家輝

韓家輝(左四)料今年一、二手交投按年增約兩成。(陳奕釗攝)

新春假期過後，發展商陸續公布龍年推盤大計。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門今年料推6個全新項目，全部位於市區，當中「頭炮」料為大角咀利奧坊發展項目第5期，將於首季推出，提供逾200伙，主打中小型單位。

韓家輝透露，九龍城南角道4至24號項目，涉逾300伙，料於年中推出。另山頂盧吉道29A號豪宅項目、啟德承豐道18號項目、啟德承豐道19號項目、啟德「MIAMI QUAY II」均部署年內應市。現正推售的啟德「天瀧」，將於今年第四季入伙，計劃以現樓形式發售。

韓家輝認為，美國聯儲局有機會下半年起減息，料樓市成交量將轉旺，全年一手及二手交投有望按年增約兩成，樓價走勢維持平穩。

嘉華國際 啟德海灣

嘉華下半年推兩盤涉逾百伙

嘉華國際(173)年內亦計劃推出2個獨資項目，共涉約130伙。營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，提供約60伙的西營盤醫院道項目，將於短期內申請預售樓花同意書；天后琉璃街項目則涉約70伙；上述兩盤均籌備下半年發售。至於集團與會德豐地產及中國海外(688)合作的「啟德海灣」迄今累沽約60伙，套現逾5億元，温偉明指，現無意透過增加優惠或減價催谷銷情，最快於《財政預算案》公布後再決定銷售計劃。

萬科香港 連方

萬科大埔項目或短樓花期出擊

萬科香港亦公布推盤部署，董事總經理周銘禧指，集團旗下大埔馬窩路大型住宅項目提供逾1,500伙，將視乎市況推出市場，亦不排除分期數以短樓花期吸引客戶。資料顯示，項目第1期涉403伙，上月已獲批預售樓花同意書。另外，同系長沙灣「連方」系列將於年內適時加推發售。

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