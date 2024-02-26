龍年頭炮｜Belgravia Place兩日收逾560票

龍年頭炮新盤、恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」首批148伙，扣除最高10%折扣，折實售價316.8萬元起，為近半年最平市區新盤。該盤上周六起開放示範單位及接受認購登記，成功吸引大批準買家出動睇樓，過去周末兩日共錄得超過1萬人次參觀；截至昨晚8時，已速收逾560票，超額認購逾2.7倍。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民形容項目首批單位定價是「釋放潛能價」，以一個較吸引價錢開價，冀能釋放樓市潛能。項目上周六首日開放示範單位，成功吸引大批睇樓客參觀，場面熱鬧，周末兩日共錄得逾1萬人次參觀。
該盤首批涵蓋6伙開放式，一房及兩房各涉66伙，三房佔10伙，實用面積199至457方呎。價單定價352萬至811.9萬元，呎價16,487至19,238元；折實價316.8萬至730.71萬元，折實呎價14,838至17,314元，折實平均呎價15,902元，較去年11月同系同區新盤「曉柏峰」折實平均呎價17,602元，低開約9.7%。入場單位為1B座3樓16室，實用面積199方呎，開放式間隔，折實價約316.8萬元，呎價約15,920元。
星凱．堤岸增優惠加推136伙
現樓新盤亦出招吸客，中洲置業火炭「星凱．堤岸」加推7號價單，新增「90天二按付款計劃」，涉136伙，大部分為極高層單位；首50個單位可享額外5%優惠，即最高折扣優惠達35%，折實價474.9萬至2,003.4萬元，折實呎價14,497元至21,535元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，加推新單位後市場反應熱烈，昨單日錄得150組參觀客，打破開放現樓以來單日睇樓量。據了解，參觀者認為是次高層單位景觀開揚，且售價較低層單位售價有所折讓。
楊聰永稱，將視乎市場反應，最快於周三《財政預算案》公布前，再加推新一批單位應市。