龍年頭炮｜Belgravia Place兩日收逾560票

龍年頭炮新盤、恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」首批148伙，扣除最高10%折扣，折實售價316.8萬元起，為近半年最平市區新盤。該盤上周六起開放示範單位及接受認購登記，成功吸引大批準買家出動睇樓，過去周末兩日共錄得超過1萬人次參觀；截至昨晚8時，已速收逾560票，超額認購逾2.7倍。