龍豐藥房謝少海1800萬賣皇府山相連戶 帳賺逾6球 大舉擴張門店版圖｜名人沽貨

儘管本港零售市場表現疲弱，連鎖藥房龍豐藥房卻採積極擴張之勢，有「藥房大王」之稱的集團老闆謝少海近日出售名下住宅套現，上水皇府山兩相連戶1,800萬元易手，大賺逾600萬元離場。
市場消息指，謝少海新近售出單位為上水皇府山5座高層A及B室相連戶，實用面積合共1,744方呎，減價100萬元後，以1,800萬元沽出，呎價10,321元。資料顯示，當中B室由謝少海父親謝樹源於2006年斥590.7萬元一手買入，並於2017年以遺囑執行人方式轉予謝少海；A室於同年以「大豐發展有限公司」名義以601.8萬元買入。
上述2伙單位當年成交價合計1,192.5萬元，是次持貨約18年，單位合併轉手帳面大賺607.5萬元，物業期內升值50.9%。
近月連擴3店 最新插旗銅鑼灣
龍豐集團持續積極擴張，近月傳連開3店，插旗大埔、粉嶺，乃至核心商業區銅鑼灣。涉及店鋪包括銅鑼灣東角道24號東角Laforet地下G01號舖，面積共約7,200方呎，傳將由龍豐集團以每月約90萬元接手租用，較上手舊租約70萬元高出29%。另市傳早前以約40萬元承租大埔廣場面積近萬呎巨型舖位，較舊租戶佳寶租金高約30%；集團亦傳進駐粉嶺名都商場。據官網顯示，集團本港店鋪數量已達19家。
謝少海亦具有豐富商鋪買賣經驗，曾於2021年以6,740萬元售出大埔鄉事會街9至15號寶蓮樓地下2A舖，持貨約5年，轉手帳面獲利1,890萬元或39%；另外，他於2020年曾以6,738萬元沽出上水新康街98號地下及閣樓自用物業，揸14年帳面獲利高達4,870.5萬元，升值2.6倍。