龍豐藥房謝少海1800萬賣皇府山相連戶 帳賺逾6球 大舉擴張門店版圖｜名人沽貨

儘管本港零售市場表現疲弱，連鎖藥房龍豐藥房卻採積極擴張之勢，有「藥房大王」之稱的集團老闆謝少海近日出售名下住宅套現，上水皇府山兩相連戶1,800萬元易手，大賺逾600萬元離場。

謝少海亦具有豐富商鋪買賣經驗，曾於2021年以6,740萬元售出大埔鄉事會街9至15號寶蓮樓地下2A舖，持貨約5年，轉手帳面獲利1,890萬元或39%；另外，他於2020年曾以6,738萬元沽出上水新康街98號地下及閣樓自用物業，揸14年帳面獲利高達4,870.5萬元，升值2.6倍。

即睇上水皇府山放盤(HOUSE730)