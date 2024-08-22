龍頭發展商變陣 恒地紅磡必嘉坊．曦匯轉賣為租 一周租出逾20伙

樓價跌勢未止，交投氣氛疲弱，反觀租務成交表現造好，租金走勢向上，最新有大型發展商旗下新盤加入「轉賣為租」行列。恒基地產(012)旗下紅磡BAKER CIRCLE第1期「BAKER CIRCLE DOVER」(必嘉坊．曦匯)於本月中推出一手單位招租，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，不足一星期已極速接獲逾20伙承租，當中不少開放式單位呎租錄得71.8元；一房單位呎租更高見73.3元。 據《經濟日報》日前獨家報道指，恒地突然推出「必嘉坊．曦匯」一手單位招租，當中8伙為實用面積202方呎的D室，全包價月租1.4萬元，即呎租約69.3元，與區內二手呎租水平相若。據中原地產資料顯示，屋苑目前錄得13宗租賃成交個案，對上一宗為低層A室，實用面積366方呎，以2.4萬元租出，呎租約65.6元。

據區內代理透露，是次放租單位集中在中低樓層，但亦有提供中高層單位。開放式單位意向月租約1.42萬元；而一房及兩房單位分別叫租約1.85萬及約2.5萬元。據悉，發展商接受本地客承租一房及兩房單位，可分期每月繳付租金，惟租客須提供收入證明。至於內地生因沒有收入證明，故要一次過繳付全年租金及2個月按金，且沒有提供免租期。部分單位附設家具，每月租金則額外加2,000元。

恒地：按市場需要考慮是否推出其他現貨單位供租賃 林達民指，早前因應市場所推出的「BAKER CIRCLE DOVER」租盤單位，不足一星期已極速接獲逾20伙承租，租金回報相當理想，且回報率更見上升趨勢，在現時資產價值與資產租金背馳的情況下，樓價處於低位而租金一直攀升，對投資客而言相當吸引，更屬短時間內入市的關鍵誘因。至於未來會否加推其他樓盤放租，他稱，集團會繼續按市場需要，採取彈性策略，按不同地區的需求再考慮是否推出其他現貨單位供租賃。

林達民說，在政府多方面積極搶人才的政策下，讓住宅租務市場的剛性需求大增，集團近日留意到特別在市區一帶的全新現樓盤源更見一貨難求。恒地作為香港主線的地產發展商，已獲不少地產代理查詢，在幾經考慮下，認為香港以及全球經濟將隨9月美國聯儲局有機會減息而復甦，因此在現階段採取惜售的態度，同時又希望配合到政策所激活的租務需求，於早前推出部分現樓單位回應市場。 以BAKER CIRCLE第1期DOVER㬢匯為例，由於已屆現樓，並於今年3月剛入伙，附近亦沒有同樣的全新樓盤源，加上臨近紅磡港鐵站、何文田港鐵站及黃埔港鐵站，只需數分鐘步程即可乘搭港鐵，過港島區亦相當便捷；且市區民生配套成熟，食肆臨立，各銀行亦在附近設分行，集團亦知悉「BAKER CIRCLE DOVER」的租盤可說是「見一間走(承租)一間」，相當渴市。

2022 年 6 月開售 全盤提供 324 伙 「BAKER CIRCLE DOVER」位於紅磡機利士南路38號，涉及1座住宅大樓，提供324伙，早於2022年6月推出，首批68伙折實平均呎價約23,888元，迄今售出139伙，套現近9.7億元。 即睇紅磡BAKER CIRCLE DOVER最新資訊 (HOUSE730)