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地產
2023-12-20 11:41:09

「劏場大王」尹柏權5300萬沽禮頓山事故單位 平同類去年造價45%｜名人沽貨

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資深投資者「劏場大王」尹柏權以5,300萬沽出禮頓山事故單位，平均呎價3.07萬元，較同類單位去年造價低近45%。(資料圖片)

資深投資者「劏場大王」尹柏權以5,300萬沽出禮頓山事故單位，平均呎價3.07萬元，較同類單位去年造價低近45%。(資料圖片)

早前突然上載售樓說明書的跑馬地禮頓山，市場消息指，一伙於3年前曾發生事故的高層單位，近日以5300萬元易手，單位原業主為資深投資者、有「劏場大王」之稱的尹柏權，造價較同座同呎戶於一年半前成交價低約45%，並料為近年最大額二手事故單位成交。

持貨14 大劈價沽仍賺千萬

上述禮頓山成交單位為6座高層戶，實用面積1,724方呎，屬四房雙套戶及連工人套房間隔，外望馬場景。據消息指，單位由尹柏權持有，約於一年多前以9,000萬元放盤，惟單位曾涉及命案及市况低迷等因素，近日累減3,700萬元或減幅41%沽出，平均實用呎價30,724元。翻查資料，禮頓山對上一宗同類成交是去年4月，一伙同屬6座高層、呎數相同的單位，當時成交價為9,588萬元；相比之下，最新成交價大幅下調4,288萬元或約45%。不過，尹柏權早於2009年以3,870萬元購入該單位，持貨14年，即使大幅劈價沽貨，帳面仍賺1,430萬元或升值約37%

3年前同居女友墮樓亡

據資料指，上述禮頓山最新易手單位於20207月，曾發生一宗女子墮樓事故。據報指，該名女子是尹柏權當時的27歲同居女友，從該單位墮下身亡，而尹氏亦因命案被揭藏有少量毒品，以涉嫌販毒被檢控，最終被判15個月感化令。尹柏權為本港資深投資者，約於10年前開始，先後發展尖沙咀首都廣場、荃灣地皇廣場及荃立方商場等多個商場，再分拆為「蚊型」劏舖出租，故有「劏場大王」稱號。不過，這些商場大部分屬於「死場」，人流凋零。

即睇跑馬地禮頓山放盤(HOUSE730)

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