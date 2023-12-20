「劏場大王」尹柏權5300萬沽禮頓山事故單位 平同類去年造價45%｜名人沽貨

早前突然上載售樓說明書的跑馬地禮頓山，市場消息指，一伙於3年前曾發生事故的高層單位，近日以5300萬元易手，單位原業主為資深投資者、有「劏場大王」之稱的尹柏權，造價較同座同呎戶於一年半前成交價低約45%，並料為近年最大額二手事故單位成交。

持貨 14 年 大劈價沽仍賺千萬 上述禮頓山成交單位為6座高層戶，實用面積1,724方呎，屬四房雙套戶及連工人套房間隔，外望馬場景。據消息指，單位由尹柏權持有，約於一年多前以9,000萬元放盤，惟單位曾涉及命案及市况低迷等因素，近日累減3,700萬元或減幅41%沽出，平均實用呎價30,724元。翻查資料，禮頓山對上一宗同類成交是去年4月，一伙同屬6座高層、呎數相同的單位，當時成交價為9,588萬元；相比之下，最新成交價大幅下調4,288萬元或約45%。不過，尹柏權早於2009年以3,870萬元購入該單位，持貨14年，即使大幅劈價沽貨，帳面仍賺1,430萬元或升值約37%。