「四叔」李兆基山頂皇宮屋 最新租值逾2560萬全港最貴 應繳差餉料290萬｜差估署

近年住宅租金持續上揚，本港多位超級富豪持有的豪宅物業，租值亦有所上升。據差餉物業估價署資料指，由恒地「四叔」李兆基及其家族持有自住的山頂白加道35號「李氏皇宮」，於2025/26年度應課差餉租值合共達2560.8萬元，連升兩年兼連續5年蟬聯全港「租值王」寶座。若以現時累進差餉機制計算，「李氏皇宮」未來一年料將繳付差餉近290萬元。
「李氏皇宮」由3幢洋房及停車場組成，據差估署最新公布2025/26年度應課差餉租值資料指，該超級豪宅1、2、 3號屋及停車場的應課差餉租值合共2,560.8萬元，按年升2.8%，當中洋房最新租值分別介乎792萬至888萬元，連同停車場，租值接近2022/23年度的高位2,646.2萬元，並再度成為全港「租值王」。而另一位超級富豪、長和系創辦人李嘉誠，其深水灣79號大宅，最新租值不變，維持927.6萬元，按年持平。
內地富豪方面，由騰訊(700)主席及首席執行官馬化騰持有的石澳大浪灣道13號，最新租值為1,317萬元，按年升2.8%，料繼續成為全港最貴租值單一洋房物業。至於阿里巴巴創辦人馬雲以天價近15億元購入及重建的山頂白加道22號超級豪宅，最新租值為1,240.8萬元，按年不變。此外，絲寶集團董事長兼湖北前首富梁亮勝持有的南區淺水灣道89號，最新租值維持在1,169.4萬元，按年無升跌。