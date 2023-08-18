「將軍澳137區」發展計劃係乜? 同你拆解最新將軍澳計劃！

特首李家超於2022年10月公布任內首份施政報告時，提出 將軍澳 137區發展計劃，預計可提供5萬個房屋單位，最快一批單位盼可於2030年入伙。此外，為配合 將軍澳 137區的發展，將會於 將軍澳 興建第三條公路 隧道 ，以加強該區的對外 交通 。

特首於施政報告中提到的將軍澳137區發展計劃，是位於現時將軍澳環保大道末端的佛堂洲及佛堂澳一帶，涉及約80公頃土地，比現時的將軍澳創新園「更入」。由於地段較偏僻，在興建房屋的同時，還需要足夠的民生配套設施，以及對外的接駁交通安排等。根據政府的估算，將於該區興建約50,000個房屋單位，料可容納135,000人，而為配新遷入人口的需要，當局亦計劃會興建「將軍澳線南延線」及「將軍澳 ─ 油塘隧道」。

料增逾 13 萬居民 填海建休閒配套設施

由於將軍澳137區被規劃為高密度住宅發展區，區內可容納人口比現時日出康城可容納69,000人為高，而為興建配套設施，政府相關部門正研究於附近水域，包括於將軍澳137區、將軍澳創新園及華人永遠墳場對出水域範圍進行「近岸填海」工程。當局將於完成相關研究後提出建議，並進諮詢以收集市民，包括將軍澳居民的意見。

擬延長 鐵路 加建 隧道 改善接駁 交通

除了興建社區配套設施外，該區的對外交通接駁亦是要優先考慮的問題，當局建議的「將軍澳線南延線」，料將由現時的港鐵將軍澳康城站，向南經地底以隧道形式，途經現時將軍澳創新園對出水域，再接駁將軍澳137區的地底車站。

將進行諮詢聆聽民意

亦有當地居民擔憂，就算興建「將軍澳線南延線」及「將軍澳 ─ 油塘隧道」，亦不足以解決區內人口增加引發的對外交通接駁問題，因而有聲音建議興建過海鐵路或隧道直接經將軍澳137區連接港島東。但相關建議涉龐大資金，且有關工程亦可能對社區環境構成影響，政府表示需要作出審慎研究，而運輸及物流局計劃將會進行《策略性研究》諮詢，以聆公眾對相關工程的意見。

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