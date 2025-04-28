「小背心」許靖韻2年前買香港仔澄天一房 收樓旋即1.75萬租出 回報有幾多？｜名人業主

娛樂圈中不少藝人都喜愛投資「磚頭」，英皇旗下藝人「小背心」許靖韻(Angela Hui)於2023年底斥資約550萬元，購入英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」一房，日前正式收樓，並分別於Instagram及小紅書分享收樓時刻。她在小紅書表示「新居入伙 感恩！也要更努力」、「喜歡家的感覺」。從相片可見，單位布局方正，外望開揚山景及市景。

Angela於2023年11月「澄天」首輪銷售時入市，當時正值《施政報告》為樓市「減辣」，她坦言「心情緊張，考慮咗幾晚，好幸運可以揀到心儀單位，入伙後再決定出租或自住。」