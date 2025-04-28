「小背心」許靖韻2年前買香港仔澄天一房 收樓旋即1.75萬租出 回報有幾多？(多圖)｜名人業主

娛樂圈中不少藝人都喜愛投資「磚頭」，英皇旗下藝人「小背心」許靖韻(Angela Hui)於2023年底斥資約550萬元，購入英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」一房，日前正式收樓，並分別於Instagram及小紅書分享收樓時刻。她在小紅書表示「新居入伙 感恩！也要更努力」、「喜歡家的感覺」。從相片可見，單位布局方正，外望開揚山景及市景。
Angela於2023年11月「澄天」首輪銷售時入市，當時正值《施政報告》為樓市「減辣」，她坦言「心情緊張，考慮咗幾晚，好幸運可以揀到心儀單位，入伙後再決定出租或自住。」
市場消息透露，澄天低層A室，實用面積約325方呎，最新以約1.75萬元租出，呎租約53.8元。單位業主為許靖韻，以其買入價約550萬元計算，現可享約3.8厘租金回報，與現時銀行提供的定期息率水平相若。據本地媒體報道指，Angela入市後透過中銀承造按揭，假設承造九成按揭，以目前利率3.5厘計算，分30年攤還，每月供款約22,908元，現時每月租金收入抵消約76%供款。
呻供樓好大負擔 要勤力做嘢搵錢
據悉，Angela於2017年與母親一同購入英皇另一樓盤長沙灣「喜遇」一房單位，目前作收租之用。Angela去年出席活動時稱，本港樓價昂貴，年底開始要供樓，每月要供約3萬元，坦言感到「好大負擔，好有壓力，要勤力做嘢搵錢，所以希望大家搵我唱歌」。Angela上月到佛山舉行巡迴演唱會，並透露正積極準備新歌，期望今年能在香港開演唱會。
許靖韻巡唱佛山站完美落幕 期待今年返港開騷 新作籌備中會是正能量歌曲
「澄天」於今年2月底開始交樓，近期租務交投活躍，4月份錄得約10宗租務，成交租金由1.5萬至2.1萬元不等，平均呎租約51元。項目位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。