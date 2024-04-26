「尚‧珒溋」夥拍室內設計裝修公司 送買家75折購傢俬套餐優惠(有相睇)｜啟德新盤

迎接「五一黃金周」，發展商紛紛推出優惠吸客。龍湖集團(960)旗下啟德現樓新盤「尚‧珒溋」與室內設計及裝修公司「Success & Associate Engineering Company Limited」合作，為項目低座複式大宅「尚‧宅」買家提供獨家室內設計方案，可享受75折優惠價購買價值近100萬元的傢俬套餐，並獲得一站式售後服務。
龍湖集團香港高級營銷總監關靜如表示，撒辣後市場迎來了許多新的置業需求。自2月底以來，「尚‧珒溋」已達成6宗成交，平均呎價約36,356元，總金額約3.5億元。其中不乏新移民或來自國內的優秀人才和企業管理層，以自住買家為主。全盤至今已售出649套住宅，平均呎價約28,000元，總金額包括車位和商場部分，超過140億元。
尚‧宅餘5套待售
另外，低座複式大宅「尚‧宅」餘5套待售，實用面積介於2,170至2,520方呎之間，擁有四房三套連花園平台或天台複式戶型。
「尚．珒溋」位處沐泰街11號，由2幢雙子住宅大樓、4幢低座河畔大宅及1幢低座池畔大宅組成，提供667伙，單位實用面積介乎332至2,567方呎，戶型涵蓋一房至四房；雙子會所連空中花園總面積逾3.6萬方呎，提供179個住宅車位。