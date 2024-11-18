【布吉全新樓盤】SUDARA - 泰國布吉班濤區高尚住宅項目

布吉正迅速崛起為全球炙手可熱的旅遊城市之一，每年吸引近1800萬遊客前往，布吉市場的需求持續增長，投資前景十分光明。無論是旅遊業、房地產還是其他相關行業，都展現出強勁的增長潛力。尤其外國人對當地的房屋需求強勁。新的房地產熱點不斷湧現，帶來前所未有的罕見投資機遇。
布吉市場需求灼熱| 投資前景明媚
旅遊城市優勢：布吉作為泰國三大最佳旅遊城市之一，正迅速崛起為全球旅遊熱點。在Tripadvisor最新公佈的「2024全球25最佳旅遊目的地」排名中，布吉位居第18名，展現其國際吸引力。居住在布吉可以享受舒適及慢活的生活方式，同時不論餐飲和娛樂服務，當地物價都十分低，可以提供沒有負擔的生活。
基建發展帶動機遇：泰國政府正大力推動布吉島的基建建設，「布吉國際機場二期」項目預計於2037年完成，屆時將大幅提升機場的運力和服務水平。同時「布吉輕軌交通系統」預計在2026年投入運營，將顯著改善當地的交通網絡和旅遊效率。這些大規模的基建投資，不僅提高了布吉的交通便捷性，也將大力推動當地經濟發展。無論是尋求投資良機，還是希望擁有一處度假屋，布吉都是您不容錯過的理想選擇。
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4 分鐘*步程 : Catch 海灘俱樂部
5 分鐘*步程 : 班濤海灘 ( Bangtao Beach )
6 分鐘*步程 : Boat Avenue購物街和Porto de Phuket購物中心
7 分鐘*步程: 樂古浪高爾夫俱樂部 ( Laguna Golf Club )
30 分鐘*車程 : 布吉國際機場
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【布吉SUDARA物業投資講座】
日期：2024年11月23-24日（星期六及日）
時間：12pm(英文) / 2pm 或 4pm (廣東話)
地點：香港中環文華東方酒店二樓
活動費用： 免費，但需要預先登記