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地產
2022-05-19 19:45:00

【新盤介紹】白石角Silicon Hill搶佔最佳位置 配合未來鐵路站一綫直達港島

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受惠東鐵綫過海段通車，以及未來計劃興建港鐵白石角站，利好該區樓市發展。新地今日率先向傳媒開放旗下白石角全新項目Silicon Hill第1期的兩個無改動示範單位，包括一個兩房間隔和一個三房一套間隔。另外，項目更是集團首個屋苑預載SmarTone智能家居平台，住戶可透過智能電話控制屋內冷氣、電動窗簾及燈制；另有5G網絡覆蓋，而單位預設WIFI 6無線上網系統。項目最快下周初公布首張價單，預計本月底推售。

3房示範單位以翠景閣5座9樓A2室為藍本搭建，實用面積640方呎，景觀向西南，望山景。大門旁邊是一個隱藏式全身儲物櫃和一個拉趟式鞋櫃，另一邊是開放式廚房，廚房以趟門設計，一個曲尺型工作枱，面積非常寬闊，交樓標準提供雪櫃、電磁爐及抽油煙機等。值得一提，設計師刻意將洗衣機安裝在廚房的另一邊，避免洗衫與煮飯位置重疊，方便家人的不同使用習慣。步入長形客飯廳，長約5米，闊約2.7米，間隔分明。走廊連1個浴室、2間客房和一個主人房，客房、主人房與客廳景觀同向，而主人房更設有曲尺形大窗戶，景觀更開揚，把自然光引入，而套房浴室亦設有大浴缸。

另一個示範單位以翠景閣3座9樓B2室為藍本，屬兩房戶型，實用面積405方呎，景觀向東北，望吐露港方向。全屋無走廊，實用率高。甫入單位，有一個小玄關，右邊裝設一個隱藏式半身鞋櫃，鞋櫃頂可以擺放小雜物如鎖匙等，而左邊是浴室，浴室鋪設石材和瓷磚，並以皮革和木材作修飾，設有企缸，惟欠窗戶通風。步入客飯廳，以開放式廚房設計，廚房有曲尺形枱面，交樓標準連德國品牌蒸焗爐、洗衣機及雪櫃等。客飯廳有兩組裝飾展示櫃，兩邊各有一間睡房，景觀同向，窗戶設綜合式滅音窗，隔絕鄰近公路噪音。

 

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