「新香港人」蝕46%沽紅山半島洋房 附加辣條款 若需拆僭建 由買家負責

今年9月初一場世紀大暴雨，令港島南區大潭豪宅屋苑紅山半島多間洋房的僭建問題現形。事後不少紅山業主為沽貨，不惜大幅劈價求售，至今屋苑在黑雨後暫只錄得一宗二手成交，屬大額蝕讓個案。該宗劈價成交已於上月底完成交易，但據了解，原業主在出售物業時附帶加辣條款，列明若在成交前被政府頒令拆除僭建物，需由新買家負全責。

上述紅山半島洋房成交為松柏徑雙號屋，物業面積逾3,142方呎，另設834方呎花園及逾1,300方呎天台，屬四房間隔。物業於今年9月底以蝕讓價6,000萬元沽出，呎售約19,096元，原業主為「新香港人」，於6年前以1.115億元購入，帳面大額損手約5,150萬元或約46%離場，為屋苑近年蝕幅最大的成交個案。

據資料指，該物業新買家姓林，是次入市需付印花稅255萬元，佔樓價4.25%，意味以首置身份買入物業。據悉，該宗交易的臨時買賣合約包含一份附件，列明為「未經授權改建樓宇私人附加協議」，當中列明上述洋房以現況出售，間隔涉及多項改動，包括花園地面拆除及向下掘等。

此外，文件亦寫明買賣雙方在簽署臨時買賣合約後，若原業主在正式買賣合約或該物業成交前收到政府信函，就有關於樓宇建築物頒令(包括維修或還原或清拆），均需由新買家負責，而新買家知悉不可就此頒令，而拒絕成交該物業。同時，原業主已確認該物業沒有非法佔用政府土地，新買家發現該物業有非法佔用政府土地，則有權取消交易。