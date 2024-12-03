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地產
2024-12-03 18:00:00

【曼谷BTS沿線物業投資講座】了解Sukhumvit投資策略 開啟您的投資之旅！

資料由客戶提供

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想在香港置業卻無法找到合適的投資？現在有了新選擇！參加【曼谷BTS沿線物業投資講座】講座，了解為什麼Sukhumvit成為投資熱點的三大理由！

3個原因解釋Sukhumvit會成為投資熱點！

3個原因解釋Sukhumvit會成為投資熱點！

 

1. 便捷的交通連接：Sukhumvit擁有發達的BTS高架捷運系統，讓居民輕鬆前往曼谷的各大商業區和娛樂中心，提升生活便利性及租客吸引力。

便捷的交通連接

便捷的交通連接

 

2. 穩定的租金回報：該區域的租金需求穩定，回報率高，投資者可以期待可觀的月租金收入，助您實現資金增值。

穩定的租金回報

穩定的租金回報

 

3. 充滿潛力的地區發展：隨著政府對基礎設施的持續投資，Sukhumvit周邊的商業和住宅項目不斷增長，未來的增值潛力不容小覷。

充滿潛力的地區發展 充滿潛力的地區發展 充滿潛力的地區發展

在講座中，專家將分享成功投資的實用策略，幫助您把握市場機遇。首10位報名者還可獲得免費五星級按摩體驗！別錯過這個難得的機會，立即報名，開啟您的投資之旅！

 

【曼谷BTS沿線物業投資講座】

日期：2024年12月7日（星期六）

時間：12pm（英文）/2pm 或 4pm（廣東話）

地點：銅鑼灣柏寧酒店27樓

活動費用：免費，但需要預先登記

📱 WhatsApp +852 9601 8356即時查詢／優先預覽／索取價：wa.link/9funok

 

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Golden Emperor 海外物業及投資移民策劃師為泰國及越南海外物業權威，總部設於香港，辦事處遍佈亞洲及阿聯酋杜拜多個地區。經驗豐富的專業團隊，提供360°全方位服務，包括買賣服務、租賃管理、稅務按揭等，同時我們與全球最大的移民公司合作，提供不同類型的移民計劃，務求給客人優越的服務體驗及可靠的國際物業投資建議。

*預計之每年平均租金回報，不保證可獲此回報。價格及時間僅供參考以及圖片，受條款及細則約束。Golden Emperor 及其銷售人員不保證此內容是絕對準確、正確，以及完整，而且沒有任何一方有義務或對此內容需要負上任何責任。這些產品的銷售是受到限制，包括：合約內容、更正錯誤、遺漏、之前的銷售、條款及售價的改變、以及於市場中徹出，而不作事前通知。以上所提供的資訊只可作參考之用，不會構成全部，以及合約中的任何部分及細節。Golden Emperor 及其代表僅與香港境外物業銷售有關，根據《香港地產代理條例》（香港法例第511章），毋須領有牌照，亦無權於香港領取牌照。