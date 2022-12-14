(有相)唔放棄就會成功！換樓客多次錯過入市機會 沮喪但仍積極 即睇即買愉景新城三房

受港股回升、防疫政策逐步放寬、中港有望恢復通關等利好消息刺激，樓市逐漸回暖，部分買家更加積極入市。中原地產荃灣麗城分行高級分區營業經理呂宗霖表示，荃灣愉景新城本月暫錄得8宗買賣成交，已追平上月全月，平均實用呎價則按月回落3%，本月報約13,085元。該行剛促成愉景新城8座高層D室成交，實用面積600方呎，屬三房連套房間隔，向西北享開揚山景；業主於上年6月份已放盤，當時叫價950萬元，近日累減215萬元或23%，以735萬元沽出，平均實用呎價12,250元。
層數高、景開揚 屬屋苑優質盤
呂宗霖指，上述成交單位造價735萬元屬近期市價，雖然相比其他單位成交價，上址造價屬最高，但因為此盤是多個成交單位中景觀最開揚，層數亦較高，屬於屋苑一線優質盤，而本月部分成交單位造價介乎695萬至720萬元不等。
睇樓半年 終遇心水盤
據了解，買家為同區換樓客，早於半年前已經開始睇樓，期間曾洽購多個單位，但未能成功，一度感到沮喪，但未有放棄。其後再次積極睇樓，是次遇到上址見價錢吸引，加上享開揚山景，私隱度高，感覺居住環境舒服，初次睇樓便即日拍板承接，以免再次錯過入市機會。原業主則於2009年8月以325萬元買入單位，持貨13年轉售，帳面獲利410萬元，單位期內升值約1.3倍。