(有相)唔放棄就會成功！換樓客多次錯過入市機會 沮喪但仍積極 即睇即買愉景新城三房

受港股回升、防疫政策逐步放寬、中港有望恢復通關等利好消息刺激，樓市逐漸回暖，部分買家更加積極入市。中原地產荃灣麗城分行高級分區營業經理呂宗霖表示，荃灣愉景新城本月暫錄得8宗買賣成交，已追平上月全月，平均實用呎價則按月回落3%，本月報約13,085元。該行剛促成愉景新城8座高層D室成交，實用面積600方呎，屬三房連套房間隔，向西北享開揚山景；業主於上年6月份已放盤，當時叫價950萬元，近日累減215萬元或23%，以735萬元沽出，平均實用呎價12,250元。

層數高、景開揚 屬屋苑優質盤 呂宗霖指，上述成交單位造價735萬元屬近期市價，雖然相比其他單位成交價，上址造價屬最高，但因為此盤是多個成交單位中景觀最開揚，層數亦較高，屬於屋苑一線優質盤，而本月部分成交單位造價介乎695萬至720萬元不等。